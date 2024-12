Lucas Bertero destrozó a Flor de la V en medio de su salida de Intrusos y contó lo peor que le hizo

La salida de Florencia de la V fue un baldazo de agua fría para todo el equipo de Intrusos en el espectáculo. La conductora aprovechó el último programa para dejar muy en claro las cosas aunque ya lo había hecho en la previa de los Martín Fierro diciendo que era una decisión absoluta del canal.

En pleno vivo, Flor sostuvo que "Creía ingenuamente que no nos merecíamos este final, esta manera o esta forma. Ni yo ni mis compañeros. Estamos siendo testigos de la crueldad humana. La gente va perdiendo el trabajo y somos testigos, y muchos están en silencio ante esta situación", comenzó diciendo.

Sin embargo, pese al mal momento que la conductora se encuentra pasando, muchos colegas decidieron realizar una fuerte crítica contra ella. Los primeros en hacerlos fueron Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, futuros conductores de Intrusos en el 2025 y dejaron fuertes frases.

Rodrigo subrayó que "No hemos dado un sólo dato, los maltratos están a la vista, cómo ha forreado a sus compañeros está a la vista, cómo el medio la detesta está a la vista. Esto es un negocio, un día estamos en un canal otro día en otro. Somos gente de laburo, gente honesta y después el público elige".

Quien también decidió salir con los tapones de punta fue Lucas Bertero. En una nota con "Poco Correctos", el panelista de Carmen Barbieri fulminó a Florencia: "Es la realidad, hay productores de América que se sentaron conmigo que me dijeron 'Florencia nos pide que te corramos del programa'".

La dura confesión de Lucas Bertero sobre Florencia de la V:

También dejó en claro que "antes de que me comuniquen que la despedida me bloqueó de todos lados para no tener que hablar conmigo. Ahí habla también de cobardía porque si yo tengo las suficientes agallas para pedir que saquen a alguien de un lugar por lo menos le hablo y pongo la cara".