Andrea Rincón tuvo que ser internada y generó preocupación: qué le pasó

Andrea Rincón preocupó a todos luego de que se dio a conocer la noticia de que se encontraba internada por un cuadro de cervicalgia. Fue el periodista Federico Flowers quien dio las primeras noticias respecto a la salud de la actriz y sostuvo que tenía un fuerte dolor en la nuca.

Si bien el periodista de Gossip (Net TV) dio a conocer el estado de salud de Rincón, ella no había hablado hasta ahora. La artista dialogó con TN Show y allí contó cómo se siente y la incertidumbre que tiene por saber cuándo podrá salir del hospital y volver a su casa.

"En los se magnificó un poco la situación. Estoy tratándome y los médicos me dicen que, con esta medicación, que es lo que deberían haber hecho de entrada, en cinco días ya estoy bien", comenzó diciendo Andrea respecto al tratamiento que está llevando a cabo para tratar el dolor.

Andrea Rincón no está pasando un buen momento. Foto: Instagram/ @andrearincon_top.

Además Andrea reveló que "Me estoy ocupando, nunca me había pasado esto, y yo pensé que se iba a ir, y no se fue. Ahora estoy con medicación por vena y acá me dicen que en cinco días con esto ya voy a estar 0 KM", sostuvo respecto a la preocupación que le dio el intenso dolor.

"Tengo una lesión que no llega a ser una hernia, que la tengo desde los 24 años, por un golpe que me dio una expareja, de vez en cuando me jode, pero nunca así, entonces yo pensé que se me iba a ir y le di demasiado tiempo", subrayó y agregó que "Yo como una kamikaze me la banqué porque quería hacer unos trabajos que no voy a poder llegar a hacer, pero bueno, no se puede todo. Ahora me voy a poner a sanar y en cinco días de recibir este tratamiento ya voy a estar perfecta, pero había que hacerlo".