El humillante resultado de una encuesta que midió a Yuyito González como posible candidata a legisladora: "Salió peor que..."

Mientras al noviazgo entre Javier Milei y Yuyito González está en medio de rumores de crisis, desde LAM (América) dieron a conocer que la conductora fue medida como una de las posibles candidatas para las elecciones legislativas de 2025, y el resultado de la encuesta de imagen pública fue catástrofico.

La figura de Ciudad Magazine fue tanteada para integrar la lista de CABA, pero la pareja de Milei estuvo muy lejos de obtener una buena medición en el sondeo que comentó Ángel de Brito

"Como somos un programa muy completo vamos a hablar de la actualidad política. Están midiendo para las próximas elecciones legislativas, para ser candidata a legisladora, quizás ni ella sabe, a la señora Amalia Yuyito González. Hay 15 personalidades a las que midieron, entre las que están Victoria Villarruel, Patricia Bullrich, Caputo, Petri, Scioli, todo el gabinete. Se ve que la consideran del gabinete a Yuyito", explicó el líder de LAM sobre la encuesta en cuestión que midió la imagen pública del entorno de Javier Milei.

Yuyito González fue medida como posible candidata del partido que encabeza Javier Milei. Foto: Captura de video Ciudad Magazine.

Mientras Yanina Latorre se mostró sorprendida por la información del conductor, dado que Yuyito González no tiene ninguna experiencia en el territorio de la labor política, Ángel de Brito completó fulminante: "De todos, Yuyito está en el puesto 15, o sea última. Imagen positiva 17,7%; imagen negativa 56%. 26% no sabe no contesta".

El fracaso de Yuyito González en una encuesta de imagen pública

Finalmente, el periodista remarcó que en dicha encuesta Victoria Villarruel aparece en el primer lugar, seguida de Patricia Bullrich en la segunda ubicación, y Javier Milei fue el tercero más votado. "Después viene todo el gabinete. Yuyito salió peor que Scioli y que el Gordo Dan, que quedaron en los últimos tres puestos", concluyó Ángel de Brito.

Victoria Villarruel, primera en la encuesta que midió la influencia de quienes rodean a Javier Milei. Foto: Senado.

Desde que comenzó el romance entre Yuyito González y el presidente, la conductora quedó en el centro de las miradas, con opiniones a favor y en contra, tanto de la prensa como de usuarios de las redes sociales.