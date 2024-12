Andrés Nara amenazó fuertemente a un periodista y estalló el escándalo

Wanda Nara festejó su cumpleaños en el barrio de Santa Bárbara junto a muchos invitados, entre los que se encontraban sus hijos y además Andrés Nara y Nora Colosimo, sus padres. Lo cierto es que el festejo molestó mucho a los vecinos, pero esto no fue el único escándalo.

El padre de la empresaria, con quien pudo recomponer la relación hace algún tiempo, amenazó fuertemente a Lucas Bertero quien fue muy crítico en su momento con él. Todo comenzó cuando Majo Martino (panelista de Mañanísima) quien asistió al festejo, comunicó que tenía un mensaje grabado de Andrés.

"Tengo grabada la amenaza a Lucas Bertero", sostuvo ella. Por su lado, el video ya está en manos de los abogados del periodista, quien subrayó: "Lo mandé a quien se lo tenía que mandar porque me quiero cubrir. Una amenaza grave, como me hizo el señor a mí, merece que la tenga mi abogado".

Luego de esto, la producción puso el video del momento: "Luquitas yo te voy a decir una cosa. El único tarado sos vos corazón... Te digo una cosa, vos no sabés con quién te metiste. A mí me podés decir tarado, pero vos se lo dijiste a mi ex que en ese momento era mi pareja".

La fulminante amenaza de Andrés Nara a Lucas Bertero:

"Te di la oportunidad porque a vos te mandé un mensaje y te dije que me parece que te desubicaste y que tenía que haber pedido disculpas, no lo hiciste. Te voy a dar una sola oportunidad, dos no tenés, no sabes con quién te metiste. Es preferible que te metas con el diablo y no conmigo", sentenció.