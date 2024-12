Wanda Nara rompió el silencio con Susana y prendió fuego a Icardi

Wanda Nara está cada vez más decidida a prender el ventilador y revelar todos los secretos de su relación con Mauro Icardi, que se quebró hace unas semanas, aunque evidentemente ya lleva mucho tiempo en crisis.

Sentada en el living de Susana Giménez, la empresaria contó detalles tremendos sobre la vida que llevaba su marido, y en especial la primera vez que se enteró que estuvo con la China Suárez.

Susana no debió intervenir demasiado para hacer hablar a Wanda

Sucedió cuando el futbolista aun formaba parte del plantel del París Saint Germain, y lo que más le molestó a Wanda fue la falta de discreción y que hubiera elegido un hotel donde ella vivió con sus hijos.

"Me dolió enterarme que el hotel que eligieron, para hacer todo lo que hicieron, fue un hotel donde había vivido dos meses y me conocían todos" comenzó. Además, contó que se trataba de un hotel donde residía nada menos que Lionel Messi, en su llegada a la capital francesa, y también propiedad del mismo dueño del equipo de fútbol.

"Tengo la reserva, tengo lo mails. Tengo las pruebas, no quiero que me crean nada. Es mi palabra contra la suya" dijo, evidentemente dolida con todo lo sucedido en las últimas semanas. Allí, aprovechó para cargar aún más contra Mauro. "Me culpan por perdió su carrera y la culpa fue de él que eligió mal el hotel y no iba a entrenar".