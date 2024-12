Marley rompió el silencio y habló de su pelea con Santiago del Moro

Marley y Santiago del Moro son dos de los conductores estrella de Telefe, junto con Susana Giménez, aunque la diva viene de varios años alejada de la pantalla.

Sin embargo, parece que ambos no tienen la mejor relación, o por lo menos están lejos de ser amigos, tal como los dijo el propio Alejando Wiebe cuando fue entrevistado por LAM.

"Yo he ido al programa de él, a Quién quiere ser millonario. Él, cuando pasó a Telefe me dijo ‘pasó a Telefe’, le di la bienvenida. Y yo he ido a su programa, pero más de esa relación no he tenido” comenzó contando los inicios de la relación.

Del Moro ganó el Martín Fierro y no nombró a Marley

Luego, se explayó un poco más y contó porque no tiene tanta relación con Santiago "Él es bastante particular. Es de irse… O sea, yo fui al programa, se fue y no saludó, ¿viste? Tiene esas cosas, pero yo no me ofendo. Pero tiene esas cosas que, yo fui, me senté ahí, pero no sé si se enojó con algo, conmigo, o qué. Yo hice una hora y media de programa ese día, capaz que se había enojado”

Sin embargo, a pesar de que hasta el momento hacía referencia a algo más general de su colega, también nombró algo que sucedió en específico con Marley. "La otra vez, en los Martín Fierro vi que nombrada a todos… a Susana, a todos… y la gente me decía ‘no te nombró’, y yo decía que no puede ser, pero capaz que está enojado por algo” confesó.