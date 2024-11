Valentina Cervantes confesó qué es lo que más le duele de su separación de Enzo Fernández

Tras confirmarse la noticia de que Enzo Fernández y Valentina Cervantes se separaron, este jueves en un móvil de LAM, la modelo, que llegó hace pocos días a Argentina, se expresó sobre su ruptura con el futbolista.

"¿Viste lo que es la vida? Hace una semana estaba allá, ahora estoy acá. Yo estoy muy bien. Nosotros estuvimos seis años juntos, pero la verdad es que estoy muy bien", le dijo la influencer a Ángel de Brito en relación a su mudanza desde Londres, donde vivía con Fernández dado que él es jugador del Chelsea FC.

La pareja tiene dos hijos en común: Olivia y Benjamín.

"Cosas de la pareja, pero la verdad es que no pasó nada puntual. Enzo hoy decidió estar solo, tomar distancia. Pero yo sé la persona que es, cómo es como papá, cómo es con mis hijos. Entonces eso es lo que me deja tranquila. La verdad que no tuvimos crisis ni nada. Hay muchas cosas que se dijeron que son mentira, pero no tuvimos ninguna crisis. Se dijo que había terceros, o infidelidades. Y eso, la verdad, que no hubo. O por lo menos yo no me enteré", reconoció la influencer.

"Yo calculo que lo que él sentía era algo que tenía como sentimiento hace tiempo. Y es normal. Y yo también lo acepté, porque te puede pasar como me pudo haber pasado a mi. La verdad que no lo veía venir. Me sorprendió pero también lo acepté porque lo quiero y porque es el papá de mis hijos", agregó Cervantes.

Esto fue lo que dijo Valentina Cervantes en LAM sobre su separación de Enzo Fernández

"Cuando me lo dijo hablamos, tuvimos una charla. Nos quedamos un montón de cosas pendientes por charlar, que calculo que las hablaremos ahora cuando él venga a jugar acá con la Selección. Pero me dijo así y yo le dije que estaba bien, que respetaba su decisión. Que esto traería un montón de consecuencias en lo que sería los nenes, que no los iba a ver por bastante tiempo. Pero vamos a tratar de hacer lo posible para que yo pueda viajar allá y que él comparta con sus hijos", contó Valentina.

"Una vez que él me lo dijo, yo me quedé unos días más en Londres, unos diez días más. Mientras fui armando mis cosas. Imaginate que tengo tres años de mi vida allá, no era que agarraba una valija y me iba. Es lo que le planteé a él, que no podía agarrar una valija e irme el otro día. Y lo entendió, me dijo que si quería me podía quedar en Londres en la casa en la que vivíamos. Pero yo preferí venir a la Argentina, porque acá está mi familia, estoy más acompañada, puedo pasar una Navidad con mi familia, los nenes también. Ellos allá no tienen primos, yo no tengo una amiga. No puedo ir a tomarme un mate a la casa de mi abuela. Y ya no lo hice por tres años, entonces quería volver a hacerlo", explicó la joven.

Minutos después, el conductor le consultó a Valentina Cervantes cómo se encontraban sus hijos. "Los chicos están bien. Son muy chiquitos, todavía no entienden. Tratamos de explicárselo un poco a la nena, que ella sí entiende más. Pero por ahora es muy chica y por ahora no lo va a querer ver", comentó la modelo respecto a este momento de su vida. Y confesó: "A mi me duele un poco la situación por los nenes, porque son muy chicos. Pero mientras ellos tengan amor... Tienen contención de mi familia, están con la familia de Enzo también. Están con sus abuelos, tienen a todos sus primos acá. Voy a ir viendo a medida en que pase el tiempo cómo se lo van tomando, pero la verdad que estoy bien".