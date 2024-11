"Pelot*** y malcog***": cancelaron en las redes sociales a Migue Granados por insultar a una mujer que lo criticó

Migue Granados se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que una mujer criticara su trabajo y que él le respondiera insultándola. Todo comenzó el pasado miércoles 6 de noviembre, cuando la usuaria de X, Gi Davidswright (@GiDavidswright) opinó sobre una reciente entrevista que el streamer le hizo al chef Francis Mallmann.

"Vi una entrevista a Mallmann que le hizo Migue Granados, yo debo estar vieja porque una cosa es ser coloquial y tener llegada a los jóvenes, otra cosa es ser ordinario y no haber leído absolutamente nada para interiorizarte sobre la persona que vas a entrevistar", expresó la mujer en la red social. Y el humorista no pasó por alto la crítica.

Esta fue la entrevista que Migue Granados le hizo a Francis Mallmann

Al día siguiente, el jueves 7, el actor le contestó duramente a la mujer: "Coincido con lo de vieja. Si me permitís, me gustaría agregar resentida, pelot*** y malcog***. Seguro haremos más cosas con Francis, la pasó bárbaro".

"Soy cero resentida, te puedo tomar pelotuda pero jamás te voy a llegar a los talones, educate primero, nunca está de más", respondió la internauta.

El humorista no aceptó la crítica de una usuaria de X. Créditos: captura de pantalla X @miguegranados.

Pocos minutos después, Migue Granados le escribió a la mujer: "Pero si no entendés el concepto del podcast cerrá el or**. Vienen justamente por ese código que no asumís los invitados. Para descontracturar, sin obsecuencias".

Los usuarios de la red social se hicieron eco de las respuestas del conductor de La Cruda y no lo perdonaron.

"Encima la manera de responder da cuenta de lo vulgar y ordinario que es, en algún momento lo van a cancelar como hacen con todos y va a salir pidiendo perdón para limpiar la 'imagen'"; "No da para insultar de ninguna parte ,dicho esto creo que a Miguel le pasa lo de un nene caprichoso, quiere que todo el tiempo le digan que es un genio y hace todo bien, la primera que lo critican se enoja. Por eso actúa como un nene caprichoso e irrespetuoso"; "Qué tipo maleducado", son algunos de los comentarios que circulan en X sobre las réplicas de Granados.