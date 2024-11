Eduardo Feinmann y Baby Etchecopar fueron contundentes con Víctor Hugo Morales por sus comentarios en la interna de Jorge Lanata y Radio Mitre

Jorge Lanata está por cumplir cinco meses internado y la guerra familiar y la interna sobre los pagos de Radio Mitre sigue dando de qué hablar. Hace pocos días, Víctor Hugo Morales expresó: "A dónde está llegando la canallada”, cuestionando que se le corte el sueldo al reconocido periodista, algo que circuló en un primer momento y luego fue desmentido desde la emisora.

Intrusos fue a buscar la opinión de Baby Etchecopar y Eduardo Feinmann. El primero en hablar fue Etchecopar, quien se mostró cauto ante las noticias de mejoría de Lanata.

El periodista prefiere que Lanata vuelva a su casa con su familia y no a la radio.

"La esperanza es lo último que se tiene que perder. Yo quiero que salga. Me parece rarísimo lo que se cuenta de las grandes mejorías. Dios quiera y la virgen, que salga. Es raro después de lo que tuvo. Es raro, los músculos se destruyen. El cuerpo se destruye", comentó el comunicador.

Respecto a la posibilidad de que Jorge Lanata vuelva a la radio luego de su recuperación, el periodista respondió: "Ya Jorge no era el mismo cuando tuvo el último episodio... hablaba agitado, le costaba. Yo no... mirá, no es por agorero, pero me conformaría con un Lanata en la casa con las hijas, feliz, no en la radio. Si lo hacemos mal los que estamos más o menos enteros, imaginate el pobre Jorge que vuelve después de tanto. No creo que Jorge vuelva a la radio".

En cuanto a las versiones que circularon de que Radio Mitre le dejaría de pagar el sueldo a fines de noviembre, Baby dijo: "No creo que Jorge necesite que le paguen, y si necesita que le paguen esos dos meses, estoy seguro que el Grupo Clarín se lo va pagar". "Ahora si Víctor Hugo necesita pegarle a Magneto, no puede usar a una persona convaleciente. Siguen siendo actos de cobardía. Y de última, con todo lo que nos dio Jorge, si hace falta le pagaremos entre todos los periodistas que lo admiramos", añadió la figura A24.

Tras las declaraciones de Baby Etchecopar, fue el turno de Feinmann. "Lo único que importa es si Jorge se recupera o no, creo que sí. Trato de consultar a los médicos que conozco del Italiano que saben la situación", expresó el periodista sobre la salud de Jorge.

El comunicador llamó a Víctor Hugo Morales, "Víctor Humo".

Cuando le consultaron por los comentarios de Víctor Hugo Morales, que defendió al periodista internado y cuestionó a Radio Mitre ante presuntas decisiones de no pagarle más el sueldo a Lanata, el conductor de Alguien tiene que decirlo expresó que "lo que diga Víctor Hugo Morales me tiene sin cuidado. El relator del relato es un mentiroso. Me parece un nefasto".

"No quiero perder el tiempo en hablar de Víctor Humo Morales. Víctor Humo", sumó Eduardo Feinmann. Sin mucho más, dejó en claro que no le cree a su colega y que todo se trata de pegarle al Grupo Clarín, con quien tiene conflicto desde hace tiempo.