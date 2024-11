Tamara Pettinato apuntó contra Micaela Viciconte y la modelo la destruyó con su respuesta: "Que Tamara se ocupe de..."

Nadie se hubiera imaginado una guerra entre Tamara Pettinato y Micaela Viciconte. Pero, luego de los dichos de la hija de Roberto Pettinato sobre la modelo, se desató un escándalo entre ellas.

Todo comenzó cuando la periodista, en el programa que conduce por Radio Metro 95.1, Ella empezó, habló sobre la panelista de Ariel en su salsa por opinar de los polémicos comentarios de Lizy Tagliani contra Camila Homs en el programa de Susana Giménez.

"Se embandero defendiendo a Cami Homs que no son ni son amigas. A ella le gusta estar en quilombitos, no es Griselda Siciliani, y estuvo en muchos quilombos porque es la enemiga de Nicole, la tuvo alquilada muchos años entonces a ella le servía. Ahora ya no, y se mete en otros", dijo la comunicadora.

LAM fue a buscar la palabra de Micaela Viciconte. El movilero le enseñó a la modelo los comentarios de Tamara Pettinato en contra de ella y la deportista no se quedó callada.

"Yo creo que igual estaría bueno que Tamara se ocupe de sus quilombos antes de hablar de los míos. Me parece que ella tiene muchos más y sino, que salga a dar explicaciones", comenzó diciendo la panelista.

"Si vos estás de panelista en tu programa, das tu opinión. Eso no significa defender o no, podes estar de acuerdo o no. Todo tienen ganas de meterlo para cualquier lado. No soy amiga de Cami Homs, la conocí ahí, pero puedo estar de acuerdo o no con la situación que pasó, es simple. ¿Y qué es embanderar? ¿Ella quién es? No la conozco a Tamara pero no es de mi agrado tampoco", expresó Viciconte.

Y lanzó picante: "¿Qué hago si me preguntan, cierro la ventana y no hablo? No tengo nada que ocultar y por eso bajo la ventana. Que me diga ella cómo me tengo manejar en el medio, que se maneja tan bien...Estaría bueno".

Asimismo, Micaela defendió su trayectoria en los medios de comunicación: "Cuatro años colgada de una liana estuve, no entré al medio por un quilombo. Estuve cuatro años en un programa de competencia, el lugar me lo gané a base de mucho esfuerzo. Después el medio me dio la oportunidad en muchos programas y para hoy seguir trabajando".

Y cerró muy filosa: "No le veo nada malo y estoy contenta con todo mi recorrido, no he hechos cosas desafortunadas ni mucho menos. Pueden buscar archivos que estoy muy tranquila y no le tengo miedo a nada. Todos opinan como si uno hace cosas malas. Y los que hablan a veces...tenemos que mirarnos a un espejo y ver que hicimos antes de decir tonterías. O preguntarme...ya que ella es periodista... ¡Hay tan poco profesionalismo en el medio!".