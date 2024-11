La "luna de miel" de Wanda Nara con L-Gante y su hija Jamaica

Luego de hablar públicamente sobre el vínculo que tiene con el cantante L-Gante, aunque aún sin hablar públicamente sobre noviazgos, Wanda Nara se muestra cada vez más seguido junto al exponente de la cumbia 420.

Ahora, se los pudo ver en el aeropuerto, a punto de abordar un vuelo con destino a Río de Janeiro, donde disfrutarán unos días de relax junto con la hija de Elian Valenzuela, aprovechando las vacaciones de los adultos.

Wanda junto a las rosas que le regaló el cantante

Muy cercanos, se pudo ver incluso como Wanda sostenía a la pequeña Jamaica mientras L-Gante respondía a la prensa, incluso después de que la madre de la nena, Tamara, hubiera pedido que no la usaran para su show. “Tamara de vez en cuando tira esa, pero después está todo bien, me dijo buenas palabras y todo. Es cuestión de que reflexionen y tiren la mejor” respondió el cantante.

“Estoy bien, tranquilo, paseando un poco, aprovechando el tiempo de vacaciones que tenemos. Vamos a disfrutar, me segundea mi compañera y quiero pasar tiempo con mi hija. No hay nada que ocultar” le respondió sobre el vínculo al cronista de Socios del espectáculo, que los esperaba en las afueras de Ezeiza. Incluso respondió sobre Mauro Icardi, la ex pareja de Wanda "Le deseo lo mejor, para mí es un enorme futbolista" atinó a decir.

"Nosotros estamos para hacernos bien" dijo por último L-Gante, para cerrar el tema, mientras Wanda seguía dentro de la camioneta y evitaba responder las preguntas que los cronistas tenían preparadas.