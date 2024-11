Se conoció cuál es realmente el estado de salud de Jorge Lanata: "No está totalmente conectado con la realidad"

La salud de Jorge Lanata ocupa a los principales programa de espectáculos. El reconocido conductor se encuentra internado desde el mes de junio cuando arribó al Hospital Italiano a realizarse estudios de rutina, allí se descompensó y desde entonces lucha por su vida en el mismo nosocomio.

En medio de todo esto, el periodista fue sometido a cuatro operaciones debido a que le detectaron una isquemia intestinal y finalmente logró superar esa etapa. Ahora se encuentra en plena etapa de recuperación y Elba Marcovecchio aseguró que ya se estaría hablando de cómo será el proceso de rehabilitación.

Por su parte, Yanina Latorre, aseguró que "Se despertó, está con los ojos abiertos pero no está totalmente conectado con la realidad. Hay momentos que habla pero dice cosas sin sentido, de hecho toma medicación para el delirio, no quiero repetir las frases porque son cosas privadas de ellos", comenzó.

Luego agregó: "Se acuerda mucho del pasado, se acuerda mucho de la persona que lo cuidó. Conecta un rato y desconecta, si vos le hablás hace contacto visual que crees que te está entendiendo pero no lo sabés", aseguró Yanina Latorre en su programa de radio en El Observador.

Además subrayó que "Jorge hace cinco meses que está internado, sedado y con una encefalopatía que es una inflamación en el cerebro, donde todavía no empezó la rehabilitación neurológica. A ver, no es de la noche a la mañana. Me lo dijo un médico hoy 'Lanata no se va a recuperar solo'".

"En que cabeza cabe que este señor va a estar sentado, charlando y que a la tarde miraba video. Levinas dijo que habló una hora y media con él, es una locura todo esto", expresó Yanina Latorre. Lo cierto es que desde el entorno de Jorge están esperanzados de que Lanata salga de a poco de esta compleja situación en la que se encuentra.