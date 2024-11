Renunció una periodista de un clásico programa de C5N y reveló el verdadero motivo de su decisión

En medio de un gran revuelo y distintas versiones, Cynthia García oficializó su renuncia al panel de Duro de Domar, el clásico programa que se emite por la pantalla de C5N. Tras las especulaciones de que su salida se habría producido por los reiterados cruces con Mariana Brey, la comunicadora se encargó de aclarar los tantos sobre el categórico motivo de su decisión.

"Presenté mi renuncia indeclinable a Duro de Domar. Agradezco este tiempo a C5N, a @nicobocache, a Pablo Duggan, a los productores y a todos mis compañeros durante estos años", escribió Cynthia García desde su cuenta de X.

El posteo con el que Cynthia Fernández anunció su renuncia a Duro de Domar. Foto: X @cyngarciaradio.

A su vez, en diálogo con un móvil de LAM (América), Mariana Brey retrucó que el motivo de la baja de su colega de C5N haya tenido que ver con una mala relación entre ambas. "Es una pena la renuncia. Me enteré por Twitter, le escribí y le pregunté qué había pasado, pero son decisiones personales. Es su decisión, ella sabrá por qué lo hizo... Desconozco por qué tomó esta decisión, pero son decisiones laborales que siempre tienen un origen y un para qué. Fuera de cámara siempre buena onda, somos buenas compañeras".

Por su parte, en el mencionado ciclo de chimentos Fernanda Iglesias leyó un mensaje que le envió Cynthia García con su explicación sobre su renuncia al espacio de C5N del que era parte. "Terminó un ciclo. Ya no tenía nada para aportar en ese formato. No tengo nada personal con Mariana, nos conocemos hace una vida. Fue un proceso, es lo que pasa en nuestra profesión", comenzó la comunicadora.

Cynthia García, la periodista que se bajó de Duro de Domar. Foto: Captura de video C5N.

Luego, García remacó que su salida no tiene que ver con una tensión con Brey al enfatizar: "Te pido por favor que niegues toda esa especulación, no me manejo en términos personales en mi carrera. Fue una decisión profesional y comunicacional".

Por último, según detalló la panelista de LAM, el portazo de Cynthia García a Duro de Domar no implica una reubicación de la periodista en otro programa de C5N, sino que la periodista dejará de trabjar en dicha señal de noticias.