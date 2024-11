La polémica actitud de Mauro Icardi para recuperar a Wanda Nara: "Insiste hablándole a los hijos de Wanda diciéndoles..."

Después de que se rumoreara en los últimos días que Wanda Nara y L-Gante estaban en pareja, el pasado lunes la modelo y el cantante de cumbia 420 confirmaron su relación y se los ha visto muy enamorados.

Sin embargo, parece que esta noticia no le ha caído bien en absoluto a Mauro Icardi, quien ya ha tenido algunos enfrentamientos en redes con el artista.

La modelo está en pareja actualmente con L-Gante. Créditos: captura de pantalla Instagram Wanda_nara.

Este miércoles, Nora Colosimo, la mamá de la conductora de Bake Off famosos, compartió una historia en Instagram y algunos creen que se trataría de una indirecta para el futbolista.

"Hoy leí una frase que decía: 'Solo el dueño de la casa sabe dónde están las goteras'. Así que no aceptes críticas de quien no sabe ni un tercio de lo que pasas, solo tú sabes de tus luchas y tus dolores", dice la frase que subió Nora. "Con respeto, dedicado a todos los que en privado me escriben. La verdad es una sola, y no la conocen. Amo incondicionalmente a mis hijas", escribió junto a la imagen.

La historia que subió Nora Colosimo este miércoles. Créditos: captura de pantalla Instagram Nora_colosimo.

Marcia Frisciotti, quien maneja la cuenta de Instagram Gossipeame (@Gossipeame) y panelista de Empezar el día, publicó una captura de pantalla de la historia de la mamá de Wanda Nara y reveló detalles de la situación que atraviesa la modelo con el deportista.

"Lo dirá porque Mauro en vez de entender que Wanda ya no quiere seguir con él insiste con un proyecto de pareja que, aunque ya lo hayan intentado por la familia, ¡no funciona más!", comenzó diciendo Frisciotti.

Marcia Frisciotti dio detalles de la situación actual entre Wanda y Mauro. Créditos: captura de pantalla Instagram Gossipeame.

"Wanda le ha dicho cosas como 'si no es Elian va a ser otro, así que deja de agarrartela con él' y aún así, insiste hablándoles a los hijos de Wanda diciéndoles barbaridades, digo ya está, ¡soltá!", contó la periodista de espectáculos.

"Me cuentan que cada vez que Wanda se quería separar venía la amenaza que iba a desbloquear a La China y empezar a darle likes, algo que claramente a Wanda ya parecería no importarle... ¡Yo sé que bancan que ella sea feliz, Zaira sobre todo!", cerró la panelista.