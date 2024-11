La mamá de Tomás Holder, con todo contra el Chino Martín Ku

La mamá de Tomás Holder, Gisella Gordillo, ha sacudido la escena del espectáculo a partir de su desfachatez, que parece haber atraído a más de uno.

El Chino Martín Ku fue señalado como uno de los que se acercó a Gisella, y luego de los rumores que los vinculaban, salió a desmentir el encuentro. Sin embargo, durante la emisión de Bondi, ella dio otra versión de los hechos.

La madre de Tomás Holder. Foto: Instagram/@giselavangordillo

"Para la tele, es inocente, pero es re picante" le dijo a un panel que escuchaba atentamente. Para confirmar su versión y demostrar que no mentía acerca del encuentro que tuvo con el ex Gran Hermano, le pasó el celular al conductor y lo invitó a que leyera la conversación que tuvo.

En la misma, según lee el conductor desde el celular de Gisella, el Chino le dice "Siempre me muestro como un virgo. Es la imagen que quiero dar". Esta conversación se habría dado anoche, luego de que el rumor se hiciera más fuerte. "Me escribe todos los días" aclaró Gisella.

"El loco se hacía el que no me conocía y me re calenté" agregó sobre el encuentro que tuvieron en Buenos Aires, tras haberse visto una vez en Rosario. Al final, esa noche no se vieron, pero sí se cruzaron el día posterior. Cuando fue consultada si tuvieron relaciones, Gisella dijo, picante: "Que lo responda él, que hable".