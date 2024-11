Wanda Nara habría demandado a Mauro Icardi tras la separación: "Hace seis meses no pagaría alimentos"

Wanda Nara y Mauro Icardi finalmente llegaron al punto final en su relación que tuvo muchas idas y vueltas. Lo cierto es que en las últimas horas la conductora de Bake Off Famosos habló en el programa Diario de Mariana y sostuvo que no está en contacto con el jugador y que pidió el divorcio.

Todo esto generó mucho revuelo, ya que horas antes compartió en su Instagram un fuerte comunicado expresando que "Estoy separada y libre de estar con quien quiero y sobre todo me haga bien. Los fans deberían conocer todas las partes y situaciones para realmente estar orgullosos o no de su ídolo, Me hago cargo económicamente de mis hijos sola", expresó en una parte.

En el programa "A la Tarde" conducido por Karina Mazzocco, dieron la noticia de que Wanda Nara lo habría demandado a Mauro Icardi por alimentos y estalló la polémica, ya que esta información viene de la mano de lo expuesto por la conductora en el largo escrito.

Relación totalmente rota. Captura de pantalla: América TV

"Hay una versión de una demanda de Wanda Nara a Mauro Icardi. Wanda Nara llevaría a la Justicia a Mauro Icardi por el no pago de alimentos durante los últimos seis meses. La información que tenemos es que Mauro Icardi no pagaría alimentos por las hijas que tienen en común", sostuvo Diego Esteves.

"Cuando sucedió lo de la China Suárez, separaron los bienes pero nunca se divorciaron. Todos los bienes entiendo que le quedaron a Wanda, algo de efectivo a Mauro Icardi", siguió contando Diego Esteves respecto a la noticia que comenzó a dar vueltas en las últimas horas.

Además agregó que "la demanda por alimentos es un delito penal, eso puede implicar de la prisión a prohibición de la salida del país y hay que ver cómo reacciona el club". Por su parte, Pochi de Gossipeame sostuvo que "Mauro está desesperado" y que le quiere comprar pasajes a Wanda y a todo sus hijos para que vuelvan a Turquía.