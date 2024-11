Se separó Julieta Navarro, conocida periodista de canal América: los motivos

La periodista Julieta Navarro sorprendió a todos luego de anunciar su separación de Lucas Jerez, conocido comunicador y cronista de la provincia de Buenos Aires. Ambos se conocieron en Mendoza y desde ese momento quedaron enamorados, sin embargo, la hermosa historia de amor culminó de la peor manera.

Juli y Lucas se casaron en el año 2014 y tomaron la decisión de emprender nuevos rumbos y fueron a vivir a la Ciudad de Buenos Aires. Julieta se desempeña en el programa "Desayuno Americano" y él es periodista en La Nación, la noticia que los tiene a ellos como protagonistas no es para nada buena.

En el ciclo que se emite por América, Julieta contó detalles de la separación después de 10 años juntos: "Pienso desde mi experiencia que hay gente con más herramientas y gente con menos herramientas. No sabés que hacer con lo que te está pasando, qué hacer, qué decisiones tomar y entiendo que si o si terminas hiriendo".

La tristeza de Julieta Navarro. Captura de pantalla: América TV

Luego agregó: "Hoy estoy bien, es difícil aceptar un desamor, un engaño. Fue una separación inesperada pero también uno tiene que aceptar que también hay cuestiones que arrancan y terminan. Es difícil entenderlo porque uno desearía una segunda oportunidad o pelearla".

Julieta Navarro confirmó que se separó de su marido

"Terminó una historia hermosa, quizás no terminó de la mejor manera o no de la manera en la que uno espera. Me separé hace dos meses y no soy una persona rencorosa pero si sufro y estoy en un duelo gigante. Tengo 39 años y hace 20 años que estoy en pareja", confesó.