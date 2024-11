Sabrina Rojas apuntó de nuevo contra Griselda Siciliani e hizo una inesperada confesión sobre Luciano Castro: "En la vida todo vuelve, un día sos..."

La guerra entre Sabrina Rojas y Griselda Siciliani parece no tener fin y ahora sumó un nuevo capítulo. Este lunes en Pasó en América, la conductora dio detalles inéditos de su vínculo en el pasado con la actriz, quien actualmente se encuentra en pareja con Luciano Castro.

"Del lado de ella había una obsesión, que cuando yo estaba casada, embarazada y ella mensaje, mensaje, mensaje", comenzó diciendo la actriz, dando a entender que Siciliani se comunicaba con Luciano mientras Sabrina se encontraba en pareja con él.

La actriz conduce junto a Augusto Tartúfoli, "Pasó en América". Créditos: captura de pantalla Youtube Pasó en América.

"Después si pasó o no pasó algo, que supongo que sí, ya eso no lo se", continuó la presentadora.

Acto seguido, expresó contundentemente: "Pero viste que en la vida todo vuelve, un día sos novia, otro día sos amante y a veces al revés, ¿viste?".

Esto fue lo que dijo Sabrina Rojas en Pasó en América sobre Griselda Siciliani y Luciano Castro

Momentos después, Sabrina Rojas volvió a destruir a Griselda Siciliani y aseguró que Castro la sigue buscando: "¿Sabés por qué no suelto? Porque no me sueltan, y lo que pasa en cuatro paredes... es su palabra contra la mía. Pero, si quisiera, exploto una bomba"