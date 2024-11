A qué se dedica Simge Sagin, la supuesta novia de Mauro Icardi

La relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi llegó al final luego de un rotundo y contundente comunicado que ella sacó a través de las redes sociales. Pero esto no fue todo, ya que horas antes se la vio muy enamorada junto a L-Gante en un vivo de Instagram donde terminaron besándose.

"Estoy separada y libre de estar con quien quiero y sobre todo me haga bien. Los fans deberían conocer todas las partes y situaciones para realmente estar orgullosos o no de su ídolo, Me hago cargo económicamente de mis hijos sola, lucho con una mudanza y recuperar a las mascotas de mis hijas que lamentablemente son rehenes, también con amenazas", expresó Wanda.

Se trata de Simge Sagin, una conocida cantante turca y estuvo presente en los festejos del Galatasaray. En Intrusos en el Espectáculo hablaron al respecto y sostuvieron que en durante toda la noche Simge no se separó ni un segundo del futbolista argentino.

Mirá el video

Guido Záffora sostuvo que "tiene 1.9 millones de seguidores en Instagram, es muy popular en Turquía. Tiene 43 años y es como la cantante insignia del Galatasaray, cada vez que Mauro mete un gol ella canta", confesó el panelista de Intrusos y sorprendió a sus compañeros.