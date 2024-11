La habitación de al lado: Almodóvar irradia dignidad a un mundo agonizante

Tras recibir durante más de una década unas cuantas propuestas para hacer su primera película en inglés, Pedro Almodóvar se decidió por adaptar la novela Cuál es tu tormento, escrita por Sigrid Nunez, y una vez que contó con la confirmación de las presencias de Tilda Swinton y Julianne Moore como protagonistas; se lanzó a un desafío que está a la altura de los más depurados trabajos de su etapa madura.

Si bien La habitación de al lado tiene en su núcleo narrativo un tema delicado y lejano al atractivo comercial como el de la eutanasia, el resultado del film es una experiencia sensible que apuesta por la contención y sortea con elegancia cualquier atisbo de desborde lacrimógeno.

Martha (Swinton) e Ingid (Moore) tuvieron un vínculo muy cercano cuando en su juventud trabajaron en la misma revista. La primera es una corresponsal de guerra que enfrenta un cáncer terminal, la segunda, una aclamada novelista que no duda en ir al reencuentro de su amiga a quien no ha visto en años. Después de que algunos flashbacks torpemente hilvanados hagan temer lo peor, la película de Pedro Almodóvar levanta vuelo cuando se concentra en la incombustible lealtad entre dos mujeres que en medio de una situación límite, vuelven a quedar unidas.

Mirá el trailer de la nueva película de Pedro Almodóvar

Una vez que el film se libera del lastre de los retazos del pasado que cubren la primera media hora del metraje, con una ilustración en tono de culebrón sobre la trunca relación entre Martha y su hija, a la que se suman algunas anécdotas periféricas como la de la pasión entre un fotógrafo y un misionero; el relato se interna exclusivamente en la alianza incondicional entre las protagonistas, magistralmente interpretadas por una dupla de actrices, que independientemente de la excelencia de sus pergaminos, entregan aquí las performances más refinadas de sus trayectorias.

Más allá de la gravedad del tema que transita, La habitación de al lado irradia dignidad en su retrato de una doble agonía, la de Martha y la del descarnado mundo en que vivimos. Con una mirada profunda y empática, Pedro Almodóvar no se priva de la denuncia explícita contra la ultraderecha, así como también del alerta sobre el descalabro del cambio climático y la saturación del sistema público de salud. Podemos o no concordar con su posición ideológica, pero estamos sin dudas ante un artista que sabe que estos no son tiempos de críticas elípticas. En última instancia, y más allá de la claridad de su postura, lo que el sabio realizador manchego postula en su nueva película, tiene que ver con una humanidad que necesita con urgencia recuperar su olvidado sentido de la nobleza.

The room next door / España-Estados Unidos / 107 minutos / Apta para mayores de 16 años / Dirección: Pedro Almodóvar / Con: Julianne Moore, Tilda Swinton, John Turturro, Alex Høgh Andersen, Alessandro Nivola, Melina Matthews, Victoria Luengo, Raúl Arévalo, Esther McGregor y Alvise Rigo.