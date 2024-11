La fuerte información que dieron a conocer sobre la presencia de Javier Milei en el programa de Yuyito González: "Por primera vez en mucho tiempo..."

Este lunes, Javier Milei estuvo como invitado al programa que conduce Yuyito González por Ciudad Magazine, Empezar el día. La entrevista al presidente tuvo varios momentos que se volvieron virales en las redes sociales, como cuando el mandatario cantó Libre de Nino Bravo.

En El diario de Mariana (DDM), abordaron la visita del economista al ciclo de Ciudad Magazine y dieron una fuerte información. En el DDM se debatió si había sido positiva o no el paso del líder de La Libertad Avanza por el programa de González, y Pepe Ochoa habló al respecto.

El presidente comenzó hablando de la situación del país este año. Créditos: captura de pantalla Youtube Ciudad Magazine.

"Mi opinión es que esta vez no lo favoreció. Creo que Yuyito le debe haber quemado la cabeza, él fue, pero no dio una entrevista contundente. A mí me dio bastante vergüenza ajena, porque me pareció que tocaban temas rarísimos y creo que ella no estuvo a la altura que se necesitaba para ese tipo de entrevista", expresó la figura de LAM.

"Por primera vez en mucho tiempo la tendencia de Twitter era 'Milei Vago' y, otras cosas en ese sentido. Y cuando el presidente da notas en general le resulta positivo, a mí me parece que esta vez, no. Era un lunes, estaba ahí, dio un poco esa sensación", añadió Ochoa.

Esto fue lo que dijo Pepe Ochoa en el DDM sobre la visita de Javier Milei al programa de Yuyito González, Empezar el día

Sin embargo, varios de sus compañeros lo contradijeron, diciendo que si Milei iba hoy a darle una nota a otro periodista no hubieran dicho nada, que había algo de prejuicio en ese trending topic.