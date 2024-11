Dieron a conocer la reacción de Luciano Castro por las fuertes declaraciones de Sabrina Rojas sobre Griselda Siciliani

Uno de los temas del momento es sobre la interna que hay entre Sabrina Rojas y Griselda Siciliani. Todo comenzó el pasado jueves 31 de octubre, cuando la modelo visitó el programa de streaming Ángel Responde. Allí, le consultaron por la actriz y Rojas, sin pelos en la lengua expresó: "Griselda me parece una de las mejores actrices que tenemos en el país, me parece espectacular. Es muy divertida cuando la ves en las notas pero yo tengo una cuestión de piel por cosas de la vida".

En Mitre Live, Juan Etchegoyen reveló la reacción que tuvo Luciano Castro al enterarse de las declaraciones de la modelo.

Griselda Siciliani es la actual pareja de Castro.

"Ustedes saben que el otro dia Sabrina Rojas fue al programa de Ángel de Brito en Bondi y disparó contra Griselda Siciliani, lo que a mí me contaron el finde es que Luciano estalló contra su ex y madre de sus hijos", comenzó contando el periodista.

"Obviamente todo arranca con Griselda que le habría comentado esto a Luciano y ahí me dicen que Luciano contacta a Sabrina bastante enojado para decirle que no hable de su relación. A mí el textual que me daban fue 'totalmente innecesario es eso'", añadió el comunicador.

El actor se comunicó con la modelo para decirle que no hable de su nueva relación.

"Además recordemos lo que te conté en las últimas semanas. Griselda y Luciano no estarían pasando el mejor momento en la pareja aunque ellos salgan de la mano caminando varios días seguidos para que los vean juntos", comentó Juan en el ciclo radial.

Y reveló: "A Luciano no le gusta el conflicto y siente por lo que me cuentan que Sabrina hace posteos o comentarios que no conducen a nada y que le trae problemas internos. Digo esto también por la foto de Sabri con la remera de Luciano que cayó mal en Griselda también".

"Espero que si se separan pronto no digan que la culpa la tuvo Sabrina porque yo te vengo contando hace semanas que están mal. Ojalá duren para toda la vida pero según me cuentan están al borde de la separación y lo sostengo", concluyó Etchegoyen.