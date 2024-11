Revelaron la drástica decisión que tomó Eltrece con una de sus nuevas propuestas

En septiembre, algunos canales apostaron por nuevas propuestas en sus pantallas. Eltrece fue una de las televisoras que se la jugó con la incorporación de un reality, Por amor o por dinero. Alejandro Fantino fue elegido para ser el conductor de este nuevo ciclo, que comenzó el pasado lunes 30 de septiembre, mismo día que inició Bake Off famosos por Telefe.

Sin embargo, el programa no ha tenido el éxito que Eltrece deseaba. Incluso en las primeras emisiones se hablaba bastante en los medios sobre el bajo rating que registraba, y continúa registrando, el reality.

"Por amor o por dinero" se estrenó el pasado lunes 30 de septiembre. Créditos: captura de pantalla Youtube Eltrece.

Este fin de semana en El run run del espectáculo, Fernando Piaggio reveló la drástica decisión que tomó el canal debido a la crítica situación que enfrenta esta propuesta.

"Termina el programa de Fantino", contó el conductor del ciclo. "Y después vamos a ver lo enojado que él está, ¡cómo abre su programa!. Porque todos podemos salir calientes en algún momento, pero Alejandro no hay un sólo día que no salga enojado, embroncado, hablando en doble sentido y no dando una apertura cordial a la gente", continuó Piaggio.

Alejandro Fantino es el conductor del reality. Créditos: captura de pantalla Youtube Eltrece.

"Y ahora ya tiene fecha de terminación de programa , que son las noticias que a mí no me gusta dar porque labura mucha gente. Alejandro es sumamente profesional y yo tengo confirmado, por gente del canal, que 'Por Amor o por dinero' termina el 15 de noviembre, ya. Es un bajón para la industria televisiva, para todos los que trabajan, los participantes ¡todos! Es una lástima", detalló el periodista.

Después, Fernando se refirió al rating que obtuvo Por Amor o por dinero el pasado viernes: "¿Quiéren saber cuánto midió el viernes? Y estoy hablando del segundo canal en rating, porque primero viene Telefe. Pero bueno, hizo 3 puntos, y para Eltrece en el prime time es ¡muy bajo! Recordemos, igual, que el programa fue manoseado en cuanto a horario. Porque fue a las 22 horas, después a las 23, 23.15, 23.33 ¡ya se ladeaba mucho! Lo cierto es que termina".