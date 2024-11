Majo Martino reveló detalles de su encuentro con Franco Colapinto: "Me mintió con su edad"

Franco Colapinto es sin dudas la gran revelación de la Fórmula 1, el argentino está teniendo sus primeras experiencias en la máxima categoría y muchos famosos apoyan este momento que tiene el piloto de la escudería Williams. Majo Martino se juntó con él y en Mirtha Legrand no dudó en preguntarle por el joven de 21 años.

La Chiqui es conocida por preguntar y decir las cosas sin pelos en la lengua. De hecho, una de las primeras preguntas fue sobre el encuentro que se hizo viral en las redes sociales y si bien la consulta incomodó a la panelista del programa de Carmen Barbieri, contestó sin problemas.

"¿Te encontraste con Franco Colapinto en Madrid?" fue la consulta de Mirtha. Fue allí que Majo contestó que " Sí. Qué buen encuentro, fue hace poquito. Es una fiebre tremenda lo que pasa con él. Ya lo comparan con Maradona", comenzó contando respecto al moemento que compartieron.

Además agregó que "La verdad están todos como fervorizados con él. Y lo encontré en Madrid. Yo estaba de vacaciones con amigas y fuimos a comer a un restaurant argentino y el relacionista público que nos invitó, evidentemente lo había invitado a él también y estaba comiendo en otra mesa".

Mirá el video

En el final comentó: "Me dijo que tuvo que cerrar Twitter por la cantidad de mensajes. No sabe cómo manejarse mucho con el tema de la fama". Luego de esto, Majo reveló que el piloto de Williams les mintió con la edad: "Me dijo que tenía 25 años. Mintió sobre su edad, pero después se arrepintió y dijo, ‘bueno, en realidad tengo 21, pero digo 25 para que no se asusten’. No va a volver a pasar".