El insólito momento que vivió Flor Peña en su regreso a la Argentina, tras fracturarse el pie de vacaciones

Flor Peña se encontraba en plenas vacaciones con su marido, Ramiro Ponce de León, cuando sufrió un accidente que terminó con la fractura de su pie. Lógicamente, este incidente implicó que la pareja emprendiera el regreso a la Argentina.

De camino al país, la conductora se tomó con mucho humor las dificultades de la lesión, que le privan la posibilidad de caminar, por lo que tuvo que desplazarse con una silla de ruedas, que insólitamente no tenía la posibilidad de ser movida por la propia Florencia, por lo que dependía de que su marido la empujara.

Flor Peña se tomó con humor su falta de movilidad. Captura de video Instagram @flor_de_p

El video comienza con su marido filmándola a ella, sentada frente a la pantalla con el estado de los vuelos. "Esta silla no tiene para que yo me mueva sola" le dice apenas lo ve. “¿Me querés decir qué hago acá yo sola? Si no veo, no tengo los lentes" agrega entre risas.

Luego, se muestran diversos fragmentos en los que se ve cómo la pareja se traslada a los distintos puntos del aeropuerto, siempre con Flor Peña tomándose con mucho humor su falta de independencia. “Si te vas, no te vayas mucho tiempo. Yo no puedo hacer nada sola” le dice previo a sentarse en una mesa a esperarlo.

Toda esta travesía cierra con Florencia ya en el avión, donde tiene un asiento especial en el que puede estirar su malograda pierna, que sufrió una fractura en los primeros días que pasaba en República Dominicana. “Mejor me perjudica. Pegando la vuelta a casa. No se van a librar de mí tan fácilmente” fue la frase que eligió para acompañar el desopilante video