Se supo cuál fue la reacción de Mauro Icardi a la pelea entre Wanda Nara y la China Suárez

Anoche sucedió un escandaloso suceso en un famoso restaurante de la Costanera llamado Garden, cuando L-Gante, Wanda Nara, María Eugenia Suárez y Mauro Icardi coincidieron en el lugar.

Según dicen, la empresaria habría encarado a la actriz ex Casi Ángeles para recriminarle varias cosas. Por lo que relatan, la ex mujer de Mauro estaba muy enojada.

La China Suárez

El periodista Matías Vázquez contó que, en tanto, el futbolista se encontraba comiendo con unos amigos, y que apenas vio la escena no pudo aguantarse la risa. "El amigo de Icardi cuenta que Mauro se cagaba de risa viendo a una Wanda fuera de eje porque sabe que, en el fondo, sigue enganchada de Icardi. Dice que L-Gante es una pantalla" admitió.

Según lo que contó el mismo periodista: "Wanda llegó en modo, quilombera, a picantear a la China. Ella estaba en modo jueves cool, y después vino el atropello de una Wanda que estaba desenfrenada" aseguró.

La historia que desató una nueva teoría en la pelea entre Icardi y Wanda

Los protagonistas, en tanto, intentaron bajarle el tema. L-Gante declaró públicamente que apenas sí saludo a La China durante la cena. "Con ella hicimos un tema, me acerqué a saludarla, nada más". "No he visto ningún conflicto, no hubo ningún conflicto. Eso es lo que habla la gente por lo mediático. Estuvimos todos en un mismo lugar, cada uno en la suya" cerró el cantante.