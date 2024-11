En un recital vibrante, Dillom presentó en Mendoza su exitoso disco "Por Cesárea"

La noche del jueves, el Arena Maipú Stadium de Mendoza vibró al ritmo de Dillom, quien cerró con broche de oro el 2024 su 2024 en los escenarios en el marco de su más reciente y exitoso disco Por Cesárea. Se trata de su segundo de estudio -el cual hasta obtuvo una nominación a los Latin Grammy de este año- y que se caracteriza por mezclar el rap con pasajes de rock convencionales.

El público mendocino respondió con entusiasmo a cada propuesta del artista, quien no dudó en interactuar constantemente, agradeciendo la energía y el apoyo recibido. A lo largo de la noche, hubo momentos para el desenfreno y "pogo" descontrolado, pero también para conectar desde lo más íntimo con temas más "suaves" dentro de su repertorio.

En la previa del show, Dillom dijo en tono irónico a través de sus redes sociales: "Mendoza, hoy celebramos última fecha del año. Me desangro en vivo para ustedes. Hoy me subo completamente en pedo y vayan a reclamarle el reembolso a magoya jua juaa". No se sabe con exactitud si cumplió esta promesa, pero sí brindó un espectáculo eufórico y a la altura.

El posteo de Dillom en la previa.

Con una energía desbordante, Dylan León Masa, apodado Dillom, logró cautivar a todos los presentes. Desde las primeras luces, los asistentes se rindieron ante la intensidad del show, que combinó hits, visuales impactantes y la irreverencia característica del rapero nacido en el barrio porteño de Once.

Dillom repasó los éxitos más resonantes de Por Cesárea, disco que lo consolidó como una de las figuras más destacadas de la escena nacional. Tales como "Ciudad de la Paz", "Reiki y Yoga", "Cirugía" y "Mi peor enemigo", que tiene a Andrés Calamaro como colaborador.

También interpretó canciones de su disco "Post Mortem", como "220", "Pelotuda", y "Rili Rili". Allí, los fans no dejaron de corear y saltar al ritmo de cada uno de los temas.

El cierre de la noche estuvo a la altura de las expectativas: un final que dejó al Arena Maipú Stadium envuelto en una ovación, confirmando el lugar que Dillom ha ganado en el ámbito musical nacional con apenas dos discos editados.

La lista de temas

La lista de temas.

Foto y videos: Diego Gubinelli/MDZ