El joven y famoso cantante que le propuso a Yanina Latorre hacer un trío

Un desopilante momento se vivió en el streaming de Rumis (La casa del streaming), cuando adelante de la hija de Yanina Latorre, el joven y famoso cantante Lauty Gram le propuso un trío a la panelista de LAM (América).

El puntapié inicial se produjo cuando Lizardo Ponce le preguntó a al invitado con qué famosas haría un trío sexual. "Justo está alguien acá que no lo podría decir... pero por morbo nomás, Yanina Latorre", deslizó sin filtro Lauty Gram ante una estupefacta Lola Latorre.

"¿Vos harías un trío con mi mamá?", consultó boquiabierta la hija de Yanina Latorre. A lo que el popular artista respondió sin rodeos: "Sí, con todo respeto a tu papá".

Rápido de reflejos, Lizardo Ponce llamó a la periodista, a quien Lauty Gram le confesó de manera directa: "Estaban preguntando con quién haría un trío yo". Atajándose, Yanina Latorre retrucó: "No me digas que soy yo, que soy tu abuela".

La picante propuesta de Lauty Gram a Yanina Latorre

Entonces "la angelita", les advirtió a los jóvenes del programa de streaming que no se burlen de ella, y acto seguido le preguntó al cantante: "¿No te estás vengando de la China que me odia?". Sin dudarlo, Lauty Gram contestó: "No, tengo chats de hace mucho con amigos donde lo decía".

Ante la incredulidad de Yanina Latorre, el artista le propuso mostarle los chats en vivo, a lo que la integrante de LAM acotó picante: "Si Wanda sale con L-Gante, yo salgo con Lauty Gram". El joven terminó el ida y vuelta con la panelista deslizando un "chau hermosa", mientras Lola Latorre no lograba salir de su asombro.