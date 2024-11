El conmovedor posteo de la hija de Lía Crucet para despedir a su madre

Este jueves por la tarde, se dio a conocer el fallecimiento de Lía Crucet. La artista de música tropical dejó este mundo a los 72 años, luego de haber luchado contra un cáncer broncopulmonar, que no se pudo tratar ya que la enfermedad se encontraba en un estadio muy avanzado. La cantante se encontraba internada en un hospital de Mar del Plata.

La noticia conmocionó a todo el mundo. En las redes sociales, sobre todo en X (anteriormente conocido como Twitter), los internautas despidieron a Lía con sentidos mensajes y recordando su paso por la música y la actuación.

El posteo de Karina dedicado a su madre. Créditos: captura de pantalla Instagram Crucetkarinaok.

La Asociación Argentina de Actores también se expresó por la muerte de Crucet. "Despedimos a la actriz, vedette y cantante Lía Crucet. Con más de 45 años de trayectoria, trabajó en teatro, cine, TV y se destacó como una popular cantante de música tropical. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos", fue el comunicado que compartió dicha asociación en X.

En cuanto a sus familiares, Karina Crucet, hija de la artista, compartió un conmovedor posteo en su cuenta de Instagram en medio de este difícil momento. "Te amo para siempre", escribió junto a la imagen, donde se puede ver a Karina junto a Lía sonriendo. Los seguidores de Karina Crucet le enviaron mensajes de apoyo a la hija de la cantante. Por otro lado, en sus historias de Instagram, Karina expresó: "Hoy el cielo tiene el ángel más hermoso, mi mamá la más hermosa".

La historia que compartió la nieta de la artista. Créditos: captura de pantalla Instagram Crucet_flor.

También la nieta de Lía Crucet, Florencia, se despidió de su abuela con una emotivo mensaje en sus historias de Instagram: "Te me fuiste... No deja de pasar por mí cabeza, que bello, me tortura una y otra vez, me llena de orgullo pero me arruina... Ya no tengo más abuelos, eras la única que me quedaba, nos vemos arriba, abuela Lía, tu Florcita. Gracias. Nos esperaste a que estemos todos juntos con vos para irte".