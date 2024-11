La filosa periodista de canal América que fulminó a una colega de Telefe: "Sos una basura que ni siquiera conoce la humanidad"

Un nuevo episodio en la guerra entre Nancy Pazos y Yanina Latorre estalló en estos días, cuando la periodista de Telefe disparó contra su colega de canal América por sus dichos sobre Yuyito González.

Sobre el cruce entre la integrante de LAM (América) y la novia del presidente Javier Milei, la panelista de A la Barbarossa (Telefe) deslizó: "Yanina no aprende, es decir, yo entiendo que estuviera en víctima en esta situación pero tampoco se hace lo que ella hizo, insinuar que la otra es cornuda".

Luego, Nancy Pazos fue por más y sentenció sobre Yanina Latorre: "Porque ella estaba justamente diciendo 'eso no se hace con las mujeres' y cuando termina de dar la lección feminista, se transforma automáticamente. Ella no se autoproclama feminista pero usa las banderas para decirle al resto lo que no tiene que hacer y que después ella hace. No se hace ni una cosa ni la otra, no se ataca a la cornuda ni se ataca a la que supuestamente hizo que le metieran los cuernos".

Nancy Pazos cargó contra Yanina Latorre y recibió una durísima respuesta. Foto: Captura de video Telefe.

Además, la periodista de Telefe señaló que su colega de canal América es "todo lo que está mal". Como era de esperarse, la respuesta de Latorre no tardó en llegar, y la integrante de LAM se encargó de destrozar a Pazos.

"En ningún momento bajé línea feminista. Si ser feminista es lo que sos vos, estoy muy lejos de serlo. Ninguneas a todo el mundo. Maltratás a locutoras y productoras, te creés Lanata y no servís para nada", comenzó Yanina Latorre fulminante contra Nancy Pazos.

Pero eso no fue todo, la panelista más picante de canal América siguió lapidando a su par de Telefe sentenciando. "No sos humana. Y antes de ser feminista uno tiene que tener humanidad, importarle el otro. ¿Sabés por qué trabajás? Porque no te aguanta más tu exmarido y te consigue pauta. No te aguanta nadie. Te acaban de rajar de la Mega y estás diciendo que es reestructuración. En diciembre te levantan el programa porque no te soporta un productor. En enero te cambian el equipo de Radio 10, que todo lo conseguís por pauta. Nadie te contrata por talento".

Yanina Latorre, recargada contra Nancy Pazos

Por último, Yanina Latorre terminó de destrozar a Nancy Pazos acusando: "Sos repulsiva. Además, sucia. Dejás la ropa con olor a chivo y las bombachas sucias en los camarines y te odian las vestuaristas. Sos mala leche, mala compañera. A mí no me des clases de moral. Estás tan resentida de la vida, que a las minas felices como yo les tenes que dar, porque vos no sos feminista, sos una basura que ni siquiera conoce la humanidad. Me importan tres carajos los cuernos. ¿De qué defendés a Yuyito? Se ve que las amantes de Menem son solidarias entre sí, ¿no?".