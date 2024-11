Qué famosa confirmó su separación tras diez años de amor: "Estamos transitándolo"

El pasado lunes 25 de noviembre en LAM, Yanina Latorre reveló una inesperada separación de una famosa. "Separación en el mundo del espectáculo", comenzó diciendo la periodista que se encuentra reemplazando a Ángel de Brito en la conducción.

De manera enigmática, algunas de las descripciones que dio antes de dar a conocer el nombre de la celebridad en cuestión fueron: "Tiene un talento", "Ella es más famosa que él" y "Se lleva fatal con la moda".

Yanina Latorre reveló el nombre de la famosa que se separó.

Asimismo, la panelista agregó: "En algún momento se habló, lo negó y ahora yo la llamé y me confirmó". Y terminó con la intriga: "Se separó, y le mando un beso enorme porque le hablé y me lo contó, la señora Virginia Gallardo del marido (Martín Rojas)". "Me dijo que no había pasado nada, que estaba todo bien y que se había desgastado el amor", comentó la "angelita".

"Estaban casados desde 2019. Lo que me dicen es que él viajaba mucho por laburo, él creo que lleva adelante algunos hoteles en el interior. Además, es uno de los inversionistas de Luzu TV, de los más grandes que hay. Es una de las cabezas, creo que ha generado muchos cambios a nivel profesionalización del canal de streaming de Nico Occhiato. Y bueno... quizás desencuentros, muchos viajes. Ella intentó sacar la pareja adelante", detalló Juli Argenta sobre la ruptura.

Esto fue lo que dijo Virginia Gallardo en LAM sobre su separación de Martín Rojas

Virginia Gallardo habló con el programa emitido por América TV y expresó: "No hay mucho por saber, la vida, me separé hace un tiempito. Lo llevo bien, es un proceso nuevo, pero bien".

"Fue una decisión familiar, por el bien de todos. Estamos transitándolo, nos hablamos súper bien, adaptándonos a esta nueva etapa que nos toca transitar", contó la exparticipante del Bailando.