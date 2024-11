Ana Rosenfeld acusó a Mauro Icardi y a sus abogadas en medio de la disputa judicial

Wanda Nara y Mauro Icardi siguen siendo noticia en medio del escándalo por la separación. Todo comenzó con el polémico desalojo del departamento del Chateau Libertador y luego siguió con la visita de la conductora de Bake Off Famosos a la vivienda donde se encuentra el jugador.

Allí, Mauro decidió filmar todo y subirlo a las redes sociales para de alguna manera mediatizar el tema. Lo cierto es que fue Ana Rosenfeld (abogada de Wanda) quien rompió el silencio en las últimas horas y habló respecto a la actitud de la expareja de la empresaria.

"Yo veo que hay mucha especulación a cerca si hubo violencia, cual fue la causal de porque se lo excluyó del hogar. Son muchas las cuestiones, pero estoy hablando en tribunales y nada de lo que se presentó hasta ahora me motiva a pensar que haya una opinión que la Justicia vaya a considerar diferente a la que estoy planteando", comenzó.

Luego se refirió al episodio en donde el futbolista filmó a Wanda Nara quien según ella fue nada más a buscar pertenencias y allí sostuvo que "Yo le veía los ojitos a Wanda, mientras ustedes pensaban que había una provocación de su parte, yo miraba a la Wanda que conozco, y creo que ustedes también la conocen, la risita era nerviosa, estaba viviendo un mal momento".

Ana Rosenfeld criticó a las abogadas de Mauro Icardi

Rosenfeld además aprovechó la nota y le tiró un palito a las abogadas de Icardi luego de que le aconsejaron grabar en todo momento a la empresaria: "Me parece que está habiendo un juego mediático, que a mí personalmente me preocupa porque no es lo que estamos haciendo con Wanda".

Además afirmó que "Wanda se presentó el viernes en una audiencia, que debía haberse presentado la otra parte el día anterior y no lo hizo, para precisamente manejar la cuestión desde lo legal y no mostrando videitos que cambian la imagen mediática del caso", cerró el tema.