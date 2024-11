Bárbara Lanata muy dura contra Elba Marcovecchio: "No hay camino de paz"

Jorge Lanata se encuentra internado desde el 14 de junio, en medio del complicado cuadro de salud que atraviesa, las hijas del periodista están enemistadas y en medio de una batalla legal con Elba Marcovecchio, esposa de su padre. En las últimas horas, la abogada habló sobre la relación con las hijas de su esposo.

La abogada en la charla con Mariana Fabbiani sostuvo que podría haber un tipo de acercamiento con respecto a Bárbara y Lola Lanata. Es por eso que en el programa "A la Tarde" conducido por Karina Mazzocco, fueron a buscar la palabra de Bárbara y fue totalmente contundente.

Primero comenzó expresando que se encontraba "muy bien" luego de que le dieron la noticia de que en las próximas horas Jorge será trasladado a la clínica de rehabilitación y saldrá del Hospital Italiano. El cronista le preguntó si había visto la entrevista que le hicieron a Elba y fue allí donde le tiró un palito a la abogada.

"Justo vi porque estaba en casa cambiandomé para venir acá", comenzó diciendo, luego le preguntaron sobre las sensaciones que le dejó esa nota y allí subrayó que "es gracioso como hay dos versiones de todo. Ella da una versión y claramente no es lo mismo que puedo decir yo".

La contundente frase de Bárbara Lanata sobre Elba Marcovecchio

Sobre los dichos de Elba Marcovecchio quien expresó que le gustaría tener paz en medio de la interna familia, Bárbara comentó: "Mirá, intercambiamos mensajes solo por temas informativos. Lo del camino de la paz, tengo entendido que es algo que le dijo Lilita y ella se lo apropió, me parece bien que es la imagen que quiera dar hacia fuera".

En el final expresó que "no es lo que estariamos viviendo hacia dentro y no puedo contarlo porque hay temas judiciales pero no hay ningún camino de perdón y paz. No hay relación, hay solo un acuerdo por pedido de la jueza pero no hay relación", sentenció la joven.