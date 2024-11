Los detalles del escándalo con Carmen Barbieri en los Martín Fierro Latino

Los Martín Fierro Latino se celebraron en Miami, Estados Unidos. Los famosos viajaron al mencionado país para vivir la entrega de premios. Obviamente que la noche estuvo llena de polémicas y perlitas como la de Joni Viale quien ganó el Martín Fierro de Oro y no se encontraba en el recinto.

Ante esto, el periodista pensó que le estaban jugando una broma y Suarc sostuvo que "No, no te estoy jodiendo. Esto es en vivo. Te lo va a decir Luis Ventura. Estamos en la transmisión". Pero esta no es la única polémica de la noche sino que algo más ocurrió con Carmen Barbieri.

Susana Roccasalvo quien asistió a la premiación comentó en Implacables que "Acá empiezo a prender la mecha. Yo les puedo asegurar que el lunes va a explotar la bomba por el lado de Carmen", haciendo una clara referencia a que la habrían bajado de una terna.

Luego agregó: "El tema es, y me lo mostraron los productores en sus celulares, que Carmen estaba ternada como ‘Mejor conductora’. Según lo que contó la conductora Carmen Barbieri fue reemplazada por la conductora Karla Constant de nacionalidad chilena y esto causó revuelo.

Susana Roccasalvo confirmó que bajaron a Carmen Barbieri de una terna

Roccasalvo en el final comentó que Pero ellos en un principio, y me lo mostraron, habían ternado a Carmen. Ella viajó porque le interesaba muchísimo el tema de ser ‘mejor presentadora’, además de Mañanísima. Ganó por el programa. Pero antes entregaron el de la presentadora, y ella no apareció en la pantalla".