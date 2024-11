La fuerte revelación de Sergio Lapegüe tras renunciar a TN

Sergio Lapegüe fue uno de los grandes conductores que ha pasado por la pantalla de Todo Noticias y junto a Roxi Vázquez hacían una excelente dupla. Sin embargo, los tiempos cambian y el periodista decidió dejar de lado su lugar de comodidad para afrontar un nuevo desafío .

Días atrás se dio a conocer la noticia de su renuncia y esto sorpendió a propios y extraños. En su cuenta de Instagram compartió una emotiva reflexión: " Tome una decisión difícil después de meditar mucho. Pasé momentos de angustia, felicidad, miedo y dudas por lo que estaba a punto de definir", expresó en una parte.

En el final del escrito, el periodista subrayó que " Se vienen proyectos muy lindos, soy feliz. No me voy vacío, me llevo 34 años de crecimiento, de aprendizaje, de risas, de llanto, de amigos que ya no están, y de otros que seguirán siendo mis amigos. Por suerte son muchos y buenos".

En las últimas horas, Sergio habló con María Laura Santillán para Infobae, tras la renuncia a TN y allí dejó una revelación fuerte sobre su decisión: "Yo no tenía huevos para renunciar, nunca tuve huevos para renunciar. Siempre tuve ofertas de un montón de lados y siempre dije que no", sostuvo.

María Laura en ese momento le preguntó si él sentía que no tenía la valentía para dar ese paso y Lapegüe fue totalmente sincero: Sí, no tenía. Porque siempre retrocedía y no me animaba a dar ese paso porque también estaba cómodo donde estaba pero tenía miedo a no poder mantener a la familia".