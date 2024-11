Tras el video con la China Suárez, revelan que Franco Colapinto se acercó a otra famosa

En estos últimos meses, la popularidad de Franco Colapinto ha crecido exponencialmente, y es que más allá de los logros del joven en el automovilismo, su belleza, carisma y frescura; lo han posicionado como figura habitual en los medios. Y ahora, a días del revuelo por un video que trascendió del piloto junto a la China Suárez paseando por Madrid, también quedó en evidencia que Julieta Poggio habría tenido un acercamiento con el corredor.

En plena transmisión de Rumis, el streaming de La Casa en el que participa Poggio, estaban jugando al tutti frutti, y cuando tocó la categoría "permitidos argentinos", fue cuando mandaron al frente la ex Gran Hermano (Telefe) y su acercamiento con Colapinto.

Al salir la letra "F", Julieta Poggio deslizó: “Mi permitido es Franco Colapinto”. A lo que rápidamente Lizardo Ponce señaló que el suyo también, aunque en ese momento aclaró: “Solo que a mi no me escribió”.

Julieta Poggio estaría en un acercamiento con Franco Colapinto. Foto: Instagram @jpoggiojulieta.

De esta manera, el streamer dejó en claro que su compañera se mensajea con el piloto. Pero eso no fue todo, en diálogo con un móvil de LAM (América), Julieta Poggio no se mostró a favor del aproach entre la China Suárez y Franco Colapinto.

La tensa respuesta de Julieta Poggio sobre la China Suárez y Franco Colapinto

Cuando le preguntaron qué le parece el posible romance entre la actriz y el piloto, la ex Gran Hermano respondió tajante: “Lo que opinan todos”. Luego, nerviosa sumó: “Ay, no me gusta... de ese tema no voy a opinar. No quiero”.