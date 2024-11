Escándalo: L-Gante apuntó contra Mauro Icardi y el futbolista estalló de furia

La polémica entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue dando de qué hablar y ahora sumó un nuevo capítulo, esta vez entre L-Gante y el futbolista.

Todo comenzó el pasado jueves 21 de noviembre en LAM cuando Yanina Latorre, quien reemplazó en esa emisión a Ángel de Brito en la conducción, reveló lo que el cantante de cumbia 420 le dijo en una charla privada: "Me dijo: 'Lo de Mauro no me sorprende, es un molesto. Tenés que ser plaga para ser millonario y andar pidiendo casa'".

El cantante tildó al deportista de "plaga".

"'Yo le deseo lo mejor a él y espero que sepa manejarlo. Un hombre en su estado de obsesión y locura, solo me da temor que caiga en una depresión'", expresó el músico. E Icardi no se quedó callado.

Minutos después de que Latorre diera a conocer esta información, Pepe Ochoa contó que el jugador del Galatasaray se comunicó con él para responder los comentarios de L-Gante.

Icardi le contestó al artista de manera contundente.

"Nos está viendo Mauro Icardi y me pasa algo que me autoriza a decir", adelantó el panelista del ciclo. Luego, comentó qué fue lo que le escribió Mauro.

"Dice, 'lo que me faltaba en mi vida, que un desconocido hable de mí, de mi vida y de mi familia; de mis finanzas y de mis propiedades'", comentó en el programa Ochoa. Y concluyó: "'Tengo propiedades de las cuales se me excluyó por violencia de género y porque le daba miedo a Wanda y no a mí'".