Romina Manguel dio cátedra al dar detalles sobre la relación con su novio 21 años menor

Durante su paso como invitada en Socios del Espectáculo (El Trece), Romina Manguel dio cátedra al hablar sobre la relación con su novio 21 años menor, y explicó por qué es entendible que su historia de amor haga ruido.

Luego de que en el ciclo de chimentos hablaran sobre la diferencia de edad entre la China Suárez y Franco Colapinto, la periodista habló con total frontalidad sobre el tema

"Una cosa es llevarte 10 años de los 10 a los 20, y otra cosa es llevarte 10 de los 50 a 60 años", comentó la panelista Paula Varela para contextualizar el tema con naturalidad. A lo que Romina Manguel rápidamente retrucó: "No traten de darle vuelta ahora, yo entiendo que hace ruido, y para mí está bien. No es algo que yo elegí, ni levanté ninguna bandera".

Acto seguido, la comunicadora enfatizó sobre el tema diferencia de edad: "Entiendo también que hace ruido. Me parece que toda esa cosa medio careta de 'cada uno hace lo que quiere, se enamora de quien se enamora'... Hace ruido. Entonces, yo los quiero, pero no justifiquen, hace ruido, le llevo 21 años. Si empiezan con los memes, yo en el 94' estaba haciendo la investigación con Jorge Lanata de la AMIA y él estaba naciendo. Pero la verdad que yo soy bastante conservadora. Me casé por templo, tuve a mis dos hijas, cumplí con lo que tenía que cumplir".

Romina Manguel habló sobre la diferencia de edad con su novio

Poco después, cuando Adrián Pallares le preguntó a Romina Manguel sobre cómo se tomaron sus hijas mujeres la diferencia de edad, la invitada reaccionó filosa: "¿Ahora vas a empezar a hacer la cuenta de quién podría salir con él? Acabás de hacerlo con lo de la China, decían 'la hija de la China está más cerca de la edad, podría salir con Colapinto'. Pero no sale la hija, sale la China, y no salen mis hijas, es mi novio, mi pareja".

Siguiendo con su sincero tratamiento sobre el tema de la diferencia de edad, Manguel respondió a la consulta de cómo fue la situación de ensamblar su familia: "Mal, al principio fue horrible. Pero creo que tiene más que ver con lo que les decían alrededor... Después se acomodan, si ven que los papás están bien, que es un buen chico, que la pasamos bien... Mi mamá lloraba, me decía '¿por qué me haces esto?'. No me habló mucho tiempo".