Pamela David opinó sobre la polémica de Marcelo Longobardi y fue contundente con Jonatan Viale: "Me estoy cagan** en tu..."

Marcelo Longobardi y Jonatan Viale tuvieron un fuerte cruce el pasado martes 19 de noviembre en Radio Rivadavia. Todo comenzó cuando Longobardi entrevistó en su programa a Guillermo Francos, actual jefe de gabinete, y aprovechó para reclamarle por los insultos que recibió en la Fundación Faro, en donde lo acusaron de ser un periodista "ensobrado".

"Se ha naturalizado el insulto, se ha vuelto algo cotidiano y es insoportable", expresó el comunicador. "Nosotros no coincidimos en muchas opiniones, pero no por eso voy a decir que es un periodista ensobrado", le contestó el funcionario.

Guillermo Francos, actual jefe de gabinete.

Minutos después, en el pase con Jonatan Viale, Marcelo volvió sobre el tema y resaltó: "Yo no pienso naturalizar que me insulten todos los días".

"Está muy bien eso y Guillermo Francos ¿te dice que eso es normal?", le respondió Viale. "Sí, dice que es totalmente normal", dijo Longobardi. Allí, Jonatan enfatizó: "Bueno, a mí no me gusta. Vos sabés lo que opino. Lo hemos hablado muchas veces. "No, no sé lo que opinás", le respondió su colega.

Longobardi y Viale, periodistas de Radio Rivadavia. Créditos: captura de pantalla Youtube Radio Rvadavia AM 630.

"Te lo estoy diciendo. No me gusta el insulto a los periodistas. Lo hablamos cuántas veces acá. Está mal pero bueno, qué se yo. Es algo que hace el gobierno. Para mí, no hay que engancharse más porque le das más legitimidad al tema pero bueno...", replicó Jonatan Viale. En ese momento, Marcelo Longobardi reaccionó: "Cómo no te vas a enganchar con una perorata diaria de carácter violento. Yo no lo pienso naturalizar ni de casualidad".

"No, no hay que naturalizar. Coincido", afirmó Jonatan, mientras que Longobardi decidió irse del pase y dijo: "Va a terminar mal esto sino. Bueno, no tengo muchas ganas de hacer chistes".

Mirá lo que dijo Pamela David en Desayuno Americano sobre el fuerte cruce entre Marcelo Longobardi y Jonatan Viale

Por otro lado, en Desayuno Americano abordaron este tema y Pamela David se metió en la polémica. "No naturalicemos jamás la violencia. Y cuando Longobardi dice 'esto va a terminar mal', se refiere a que estamos permitiendo que un Agustín Laje, que tiene el aval del gobierno, se exprese con un nivel de violencia. A mí me encanta hablar con gente que piense distinto y que tenga contenido para defender sus ideas. Pero ¿por qué tenés que ser violento? ¿Porque no tiene contenido?", expresó la conductora del ciclo.

"Hay algo peor. Que cuando uno expone lo que piensa, y aquí hubo muchos contrastes, te acusen de ensobrada, que es lo que le molesta, puntualmente, a Longobardi", opinó Julieta Navarro. Asimismo, Luis Bremer añadió: "Quien sea que gobierne y cuando gobierne, es intimidatorio que un primer mandatario, en uso soberano, se la agarre con un ciudadano común, es asimétrico. Y un periodista es un canal de comunicación, le guste o no, de un sesgo".

Pamela, muy contundente, dijo: "En este caso, cuando Jonatan Viale suma al humorista, después de los dichos de Longobardi, es 'me estoy cagando en tu reclamo y en lo que a vos te afecta como periodista ¡y me río de vos, no con vos!' Porque metió humor en un momento donde Marcelo expresaba que no le gustaba que le digan ensobrado ¿Sos o te hacés?".