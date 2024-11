En medio del escándalo con Mauro Icardi, revelaron el motivo por el cual Wanda Nara no hará un viaje de trabajo: "Tiene miedo de..."

Días muy picantes viven Wanda Nara y Mauro Icardi, y la situación entre ellos se puso más complicada el pasado miércoles 20 de noviembre luego de que el futbolista, que se encuentra en Argentina, compartiera a través de sus historias de Instagram (@Mauroicardi) una serie de videos en los que se puede ver a la modelo en la casa donde se está quedando el deportista.

"2 horas instalada en mi domicilio acosándome", escribió Icardi junto a una de las imágenes. Más tarde, el jugador del Galatasaray borró las historias.

Una de las historias que compartió Mauro Icardi de la modelo en Instagram. Créditos: Instagram @Maurocardi.

Los videos de Wanda Nara y Mauro Icardi se volvieron polémicas y dieron de qué hablar. En medio de toda esta escandalosa situación, la conductora de Bake Off famosos comunicó en las últimas horas (@Wanda_nara) que decidió no ser parte de un viaje de negocios que tenía planeado.

"Por motivos personales de público conocimiento tome la decisión de suspender un viaje de trabajo, para el que había sido contratada por una empresa multinacional, ya que una vez más priorizo estar al lado de mis hijos", anunció la presentadora en Instagram.

El posteo que publicó la conductora de "Bake Off famosos" en las últimas horas. Créditos: Instagram Wanda_nara.

Y, poco tiempo después, Yanina Latorre en la misma red social (@Yanilatorre) reveló el motivo por el cual Wanda tomó esta decisión.

"¡Parece que se calentó L-Gante! Y ella se asustó", comenzó diciendo la periodista en una historia.

Yanina Latorre reveló el motivo por el cual Wanda no hará su viaje por trabajo. Créditos: captura de pantalla Instagram Yanilatorre.

"¡Parece que a L-Gante no le gustó que Wanda se apersone en la casa de Mauro! Y como tiene miedo a perderlo... prefiere caga*** en todos y plantar el viaje para reconciliarse con Elian", continuó.

"Dato: ¡Pandora no la llamó a Wanda! ¡Contrato a Zaira (Zaira Nara) y Pampita! ¡Cuando Wandu se enteró, llamó y pidió que la contraten!", explicó la panelista de LAM. "Arrancó pidiendo U$S 50.000. Arregló en U$S 9.000. Pidió pasajes y alojamiento para Kennys (Kennys Palacios) y su film maker", detalló. Wanda y L-Gante anunciaron que están en pareja hace pocos días.

"¡Se arregló todo! Se subió al viaje de influencers que hace todos los años Pandora. Un montón de gente laburando. Hace un rato, después de los papelones del día con todo lo que subió Mauro... ¡Elian, se calentó! ¡Y Wanda se asusto! Wandita, llamó a la agencia y se bajo del viaje", explicó Latorre. "¡Los plantó y se cag* en el laburo de todos! ¡La excusa: '¡Si me voy, Mauro me saca a mis hijas!'", reveló la comunicadora.

"Como siempre... mintiendo. Lo único que la moviliza es el enojo de Elian. Ella pidió el laburo... porque estaban todas contratadas menos ella. Se cag* en el laburo de todos. ¡Un montón de gente que labura seriamente, llamando a Pandora para tratar de resolver esta grasada!", dijo Yanina.