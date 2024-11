Yanina Latorre destrozó a Wanda Nara por el acercamiento con Mauro Icardi

La novela entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue dejando capítulos luego de la tensa situación que sucedió tras el viaje a Brasil con L-Gante. Al volver al país ella se encontró con el futbolista y fue en ese momento que según comentaron en LAM y otros programas de espectáculos, hubo gritos.

Luego se conoció la noticia de la denuncia que realizó la conductora y el desalojo del jugador del departamento que compartían en el Chateau Libertador. Pero ambos sorprendieron a todos luego de que Mauro compartió una foto y un video de ella en la casa del barrio privado Santa Bárbara.

El jugador en su Instagram, expresó: "Pese a que mis abogadas me reten, quería hacer presente esto para defender a mi persona públicamente después de tantas barbaridades dichas... 2 horas instalada en mi domicilio acosándome... Qué carátula o título le ponemos a esto???".

El posteo de Mauro Icardi. Foto: Instagram/ @mauroicardi.

Mientras que Wanda compartió un video filmando sus valijas y aseguró que fue a buscar ropa acompañada de su amigo Kennys Palacios: "Con previo aviso a los abogados, llegué a mi casa que de forma voluntaria presto, a buscar mis documentos para viajar y mi ropa de verano. No estaba sola".

El posteo de Yanina Latorre. Foto: captura de pantalla X/ @yanilatorre.

Yanina Latorre opinó respecto a la situación y sostuvo que "¿No era violento? ¿Qué paso? La abogada quilombera no dijo que amenazaba a Wanda y que ella le tiene miedo? JAJAJA". Además dejó un fuerte comentario sobre que Wanda quiere reconciliarse con Mauro: "No se reconciliaron, Icardi no quiere", subrayó la panelista.