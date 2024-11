Romina Manguel habló sin filtro de la pelea con Eduardo Feinmann

Romina Manguel recordó el enfrentamiento que tuvo en el programa "Animales Sueltos" con Eduardo Feinmann, periodista y conductor de La Nación. En Socios del Espectáculo invitaron a la comunicadora para hablar de diferentes temas pero este en especial fue el principal.

En el inicio de la charla, Adrián Pallares le preguntó por la salud de Jorge Lanata quien es amigo de Romina y allí la periodista contó que "Lanata es mi maestro, mi amor, mi amigo, es como todo para mí. Uno quiere tenerlo de vuelta", comenzó diciendo Manguel respecto a la salud de Jorge.

Mientras la charla avanzaba, tocaron otros puntos y uno de ellos fue el duro enfrentamiento que tuvo ella con Eduardo Feinmann. Mariana Brey, panelista del ciclo, le preguntó si luego de la pelea volvieron a hablar y cómo había quedado la relación con el comunicador.

"Nunca más en la vida hablé pero me interesaría conversar. Él tiene una posición ahora muy cercana a la mía", sostuvo Romina respecto a la relación con Eduardo. La pelea tuvo lugar en el año 2022 y el periodista le pidió que no hable más en un tono feo y que causó polémica.

Romina Manguel habló de su pelea con Eduardo Feinmann

"Tampoco es que me levanto todos los días pensando en Feinmann. Un día, le comenté a un amigo que tenemos en común que me gustaría hablar y él me dijo: 'Mejor no'", siguió contando. En el final confesó que "Nos peleamos porque el me dijo 'shh' al aire. Yo estoy para un café igual".