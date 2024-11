El áspero cruce entre Jonatan Viale y Marcelo Longobardi que terminó con el pase entre ambos

Luego de que Jonatan Viale y Marcelo Longobardi protagonizaran un tenso cruce al aire de Radio Rivadavia, este miércoles no hubo pase entre ambos y la figura de TN se limitó a hacer un breve comentario sobre la ausencia de su colega.

Puntualmente, lo que le molestó a Longobardi fue que ni Viale, ni sus restantes compañeros de emisora lo defendieran de los ataques viene recibiendo por parte del presidente Javier Milei

De esta manera, los minutos que venían compartiendo Marcelo Longobardi y Jonatan Viale entre sus respectivos programas, Esta mañana y Pan y circo; parecen haber llegado a su fin.

“Una pena no hacer el pase con Marcelo, entiendo que está molesto. Son decisiones que me exceden, pero cuando quiera lo estamos esperando acá... Ningún problema”, deslizó este miércoles Viale en alusión a la interrupción del pase con Longobardi.

Marcelo Longobardi y Jonatan Viale se cruzaron en vivo. Foto: Captura de video Radio Rivadavia.

La raíz del cruce tuvo que ver con los insultos que recibió Marcelo Longobardi en la presentación de la agrupación libertaria Las Fuerzas del Cielo. Y cuando al aire Jonatan Viale mecionó que se cumple el primer aniversario del tirunfo de Mille ante Massa en el ballotage, su colega reaccionó contundente.

Concretamente, Longobardi le cuestionó a Viale por qué no se habla de los ataques del mandatario contra periodistas. “El insulto era el modo que tenía Kirchner de manejarse con la gente; primero te insultaba. Yo fui muy insultado por Kirchner, primero por Néstor y después por Cristina y todos sus secuaces. Ahora resulta que soy insultado por esta gente. Nunca trabajé en un medio que no diga una palabra sobre el tema: ni mis compañeros, ni el medio en el que trabajo. Eso me resulta inaceptable. Yo no estoy dispuesto a que me insulten todos los días, no lo pienso naturalizar”, expresó enojado el conductor de Esta mañana.

El tenso ida y vuelta entre Marcelo Longobardi y Jonatan Viale

Por su parte, Jonatan Viale se limitó a responder: “Está bien. A mí no me gusta, ya sabés lo que opino”. Entonces Marcelo Longobardi retrucó tajante: “No, no sé lo que opinás".

“A mí no me gusta el insulto a los periodistas, está mal. Pero bueno, es algo que hace el Gobierno. Por más que lo digamos... No hay que engancharse más porque le damos legitimidad al tema”, argumentó Viale. Por su parte, antes de apagar su computadora y abandonar el pase, Longobardi remarcó: “¿Cómo no te vas a enganchar con esta perorata cotidiana de carácter violento? Yo no lo pienso naturalizar, ni de causalidad. Esto va a terminar mal. No tengo muchas ganas de hacer chistes”.