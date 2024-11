Sabrina Rojas reveló cómo es la relación de sus hijos con Griselda Siciliani

En los últimos días Sabrina Rojas y Griselda Siciliani se han sacado chispas con diferentes declaraciones. Todo comenzó cuando la exmujer de Luciano Castro visitó a Ángel de Brito en su programa de streaming y confesó que con Griselda tiene una "cuestión de piel".

Además agregó que "Griselda me parece una de las mejores actrices que tenemos en el país, me parece espectacular. Es muy divertida cuando la ves en las notas pero yo tengo una cuestión de piel por cosas de la vida". Por su parte Griselda expresó que "Lo que pasa es que yo quiero que todos me quieran, incluso Sabrina, pero ya se que no es posible que todos te quieran".

En una entrevista con la radio Once Diez, Sabrina reveló si sus hijos tienen relación con la actriz y fue muy contundente en sus declaraciones: "Griselda no conoce a mis hijos, si no ellos me lo hubieran contado. No tengo idea qué piensa hacer Luciano porque no hablé con él y no tengo idea", comenzó.

Sabrina junto a sus hijos. Foto: Instagram: @rojassasi

Respecto a lo que piensa de Griselda, Rojas sostuvo que "pero si considero que es una maravillosa actriz, más allá de que me chup… un hue… su relación con mi ex marido". También confesó cómo es la relación que actualmente tiene con el actor y sostuvo que es todo vinculado a lo familiar.

"Luciano y yo tenemos una relación cotidiana y diaria, vinculada a la dinámica familiar, hablamos todos los días, hacemos videollamadas, hacemos cenas, almorzamos, nos cruzamos acá en casa y tomamos unos mates, nos llevamos muy bien y con los mejores y peores momentos, tenemos una relación de cotidianeidad, de todos los días", cerró Sabrina.