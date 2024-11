Catalina Gorostidi tuvo que ser internada de urgencia: cómo está su salud

Catalina Gorostidi fue una de las participantes de la edición 2024 de Gran Hermano que terminó ganando el uruguayo Bautista Macia. La ex "hermanita" no pasó un buen momento, ya que fue internada por un cuadro de rabdomiólisis que se produce por realizar entrenamientos de manera excesiva.

Fue Joel Ojeda, su pareja a quien conoció en el reality más visto de la televisión argentina quien contó la noticia a través de sus redes sociales. Joel la cuidó en todo momento y estuvo a su lado en este complejo momento que pasó en estos últimos días y que inició según lo comentado en el año 2022.

La exjugadora contó que "Fui a un, en teoría, personal trainer que me entrenó un día y desde ese momento estuve con muchísimos problemas de salud porque me generó una rabdomiólisis, que es cuando las fibras musculares se rompen después de un ejercicio excesivo. Desde ese octubre del 2022, obviamente, mi salud no fue la misma", sostuvo.

La foto de Catalina junto a Joel en el hospital. Foto: Captura de pantalla Instagram/ @catigorostidi

"El lunes arranqué a hacer gimnasia muy tranquila, pero se ve que mi cuerpo está resentido todavía de lo que me hizo este animal. Me empecé a sentir mal y me empezaron a doler mucho los músculos", reveló. Ella fue aconsejada por un persona trainer que no tenía título y eso por ello que hoy tiene este problema.

En su cuenta de X (Ex Twitter) ella se expresó y sostuvo que "GRACIAS a todos los que me mandan mensajes preguntándome cómo estoy. Estoy con una rabdomiolisis cuidada por mi vida, Joel Ojeda. Gracias a mis compañeros de GH (Gran Hermano) que me mandaron un mensajito", cerró.