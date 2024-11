La delicada razón por la que Sergio Lapegüe empieza su labor en canal América con turbulencias

El pase de Sergio Lapegüe de TN a canal América, es sin dudas uno de los acontecimientos televisivos del final de esta temporada. Y según aseguró Jorge Rial, la flamante incorporación del conductor a la mencionada señal produjo una fuerte interna

"Primer conflicto en el armado de la nueva programación de América TV. Sergio Lapegüe reemplazará a la primera dama Pamela David y la dirección del canal censuró una nota que le habían realizado para LAM. Empezaron con el pie izquierdo". expresó Rial desde su cuenta de X.

Jorge Rial aseguró que la llegada de Sergio Lapegüe a canal América desató una interna. Foto: X @rialjorge.

Recordemos que hace unos días fue Ángel de Brito quien confirmó que Sergio Lapegüe dejó su labor en TN y Artear tras más de tres décadas, para firmar contrato con canal América.

Mientras que desde su cuenta de Instagram, el propio Lapegüe se refirió al cambio en su horizonte laboral al expresar: "Soy un agradecido de la vida, de mis amigos, de mis compañeros de trabajo, de cada uno de mis superiores, de ustedes que desde hace tanto tiempo bancan mis humores y locuras. Tomé una decisión difícil después de meditar mucho. Pasé momentos de angustia, felicidad, miedo y dudas por lo que estaba a punto de definir. No es fácil dejar tu casa, y salir a buscar otros sueños".

Sergio Lapegüe se despidió de TN con un sentido posteo. Foto: Instagram @sergiolapegue.

Luego, Sergio Lapegüe enfatizó sobre su salida de TN y llegada a canal América: "Dejar la comodidad y emprender la aventura... La buena ventura. La verdad, necesitaba un cambio. En eso estarán mis próximos pasos. Gracias, gracias, gracias por entenderme. Pronto contaré más... por ahora nos seguimos viendo por las mañanas. Se vienen proyectos muy lindos, soy feliz. No me voy vacío, me llevo 34 años de crecimiento, de aprendizaje, de risas, de llanto, de amigos que ya no están, y de otros que seguirán siendo mis amigos. Por suerte son muchos y buenos. Los quiero".