El sorpresivo y nuevo posteo del hermano de Mauro Icardi tras la polémica con Wanda Nara: "No busco visibilidad"

La separación de Mauro Icardi y Wanda Nara despertó la opinión no solo de los programas de televisión, sino también de los familiares del futbolista. Uno de los primeros en hacer referencia al conflicto fue Guido Icardi, uno de los hermano del delantero del Galatasaray.

"Hoy es un día para festejar. Por fin el asco de ser humano se aleja de mi familia, ahora es problema de otros", compartió días atrás y causó revolución, ya que era un claro mensaje para la conductora de Bake Off Famosos, Ivana Icardi (hermana) también se expresó al respecto y en las últimas horas lo hizo el padre de Mauro.

"No quiero ser un maleducado pero yo lo que tengo que hablar ya lo hablé con Wanda y con Mauro", comenzó diciendo el papá del jugador. También agregó que "En estos días no tengo relación" y no quiso hablar mucho del tema ya que confesó que es cosa de ellos.

Quien volvió a aparecer fue Guido, con una aclaración sorpresiva y mediante una nueva historia en su cuenta de Instagram, allí el hermano de Mauro sostuvo que "Quiero aclarar que no busco visibilidad ni pienso salir en ningún programa de la prensa. Sólo estaba dando mi opinión".

La aclaración de Guido Icardi. Foto: Instagram/ @guidoicardi.

Lo cierto es que esta vez parece no haber vuelta atrás y la separación sería defintiiva. Wanda está en otro momento de su vida y muy feliz con Elián Valenzuela con quien compartió un lindo viaje a Brasil y también lo acompañó al show que dio en el Gran Rex, donde ella subió al escenario para vivir un momento muy romántico.