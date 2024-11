Quiénes son los dos famosos periodistas que se suman a las mañanas de TN y qué histórica figura fue desplazada

Hace pocos días se conoció que Sergio Lapegüe renunció a TN tras 30 años en la señal. La noticia tomó por sorpresa a más de uno. El pasado sábado 16 de noviembre, el periodista se expresó en Instagram (@Sergiolapegue) con un emocionante posteo tras su salida del canal.

"Soy un agradecido de la vida, de mis amigos, de mis compañeros de trabajo, de cada uno de mis superiores. De ustedes que desde hace tanto tiempo bancan mis humores y locuras. Tomé una decisión difícil después de meditar mucho. Pasé momentos de angustia, felicidad, miedo y dudas por lo que estaba a punto de definir. No es fácil dejar tu casa, y salir a buscar otros sueños. Dejar la comodidad y emprender la aventura... La buena Ventura. La verdad, necesitaba un cambio. En eso estarán mis próximos pasos. Gracias, gracias, gracias por entenderme. Pronto contaré más... por ahora nos seguimos viendo por las mañanas. Se vienen proyectos muy lindos soy feliz. No me voy vacío, me llevo 34 años de crecimiento, de aprendizaje, de risas, de llanto, de amigos que ya no están, y de otros que seguirán siendo mis amigos. Por suerte son muchos y buenos. Los quiero, ¡¡¡ES HOY!!!", escribió el comunicador en la red social.

Sergio Lapegüe se despidió de TN tras trabajar más de 30 años en el canal. Créditos: captura de pantalla Instagram Sergiolapegue.

Por otro lado, el pasado domingo 17 de noviembre, en Team Ubfal, Lucca Prensa reveló quiénes se harán cargo de las mañanas de TN y qué conocida figura del canal fue desplazada.

"De repente suena el teléfono. Una de las mejores fuentes que te puedas imaginar me dice: 'Tengo en exclusiva un histórico programa que se rompe absolutamente'", comenzó contando el panelista.

Lapegüe y Roxy Vázquez, dupla histórica de las mañanas de TN. Créditos: captura de pantalla Instagram Roxyvazquezok.

"Hay una salida, que ya se confirmó, la que dijo Laura, de Sergio Lapegüe que conducía las mañanas de TN y te puedo contar que el programa 'Tempraneros', con el que mucha gente amanecía, se rompe, pero de manera total", comentó Lucca.

En ese momento, Laura Ubfal le consultó: "¿Se va también Roxy Vázquez?". "Uno pensaba que se queda Roxy Vázquez y que el sucesor natural era Fede Seeber, quien lo venía reemplazando. ¿Sabés que le hicieron a Roxy Vázquez? ¡Chau, Chau! Afuera, Roxy Vázquez", reveló el joven sobre la periodista que acompañaba a Lapegüe.

Esto fue lo que contó Lucca Prensa en Team Ubfal sobre el futuro de las mañanas de TN

"¡No! Pero le van a dar otro lugar, seguro...", dijo esperanzada la conductora del ciclo. Y Lucca confirmó que continuará en TN, pero que las mañanas del canal serán conducidas por otros dos famosos periodistas: "Sí, sigue ligada a su señal, a Todo Noticias, pero hay nuevos conductores para la primera mañana de TN".

"Él, va a tener que dejar un histórico trabajo de muchísimos tiempo para hacer esto, y ella estaba en negociaciones con otras señales de noticias y dijo: 'Yo si no conduzco, me voy de TN'. Así que no era conductora, y ahora lo va a ser", contó el panelista.

Acto seguido, Lucca dio a conocer los nombres de los comunicadores: "Los nuevos conductores de la primera mañana de TN son el señor Mario Massaccesi, que va a, seguramente, dejar la conducción de en Síntesis, porque termina muy tarde, se va tener que levantar muy temprano; y la señora Paula Bernini".