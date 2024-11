Mañana furiosa: Carmen Barbieri echó en vivo a Lucas Bertero por una pelea con Majo Martino

Las peleas en los programas de televisión se han vuelto una constante en los últimos meses. En varias oportunidades se vio en el ciclo que conduce Georgina Barbarossa en Telefe con la guerra entre las panelistas Nancy Pazos, Noe Antonelli y Analía Franchín quienes se sacan chispas cada vez más seguido. Ahora pasó en el programa de Carmen Barbieri.

En Mañanísima (El Trece) estaban hablando sobre la separación y los problemas que enfrentan Wanda Nara con Mauro Icardi tras las denuncias de la conductora de Bake Off Famosos contra el padre de sus hijas. En medio de todo esto, Lucas Bertero se enfureció con Majo Martino y tuvo que intervenir Carmen.

Mientras la abogada Mariana Gallego se encontraba explicando datos relacionados al ámbito judicial, el panelista opinó sobre el posteo que hizo en las últimas horas Mauro Icardi y allí comenzó todo: "Él está tratando de despegarse del hombre que sufre tal vez, se lo vio en la noche porteña... Majo (Martino) está haciendo caras", sostuvo.

En ese momento Lucas apuró a su compañera preguntando si tenía más datos sobre Mauro Icardi y allí Majo expresó que tenía pero que no podía decir nada al aire. Fue en ese momento que Carmen Barbieri interrumpió todo y fulminó con sus dichos al panelista tras la pelea con Martino.

El fuerte cruce entre Carmen Barbieri y Lucas Bertero en pleno vivo

"Vos no sos un buen compañero, porque la estás obligando a que diga algo que no puede decir, eso no es de buen compañero", comentó Carmen enojada. Luego ante los intensos reclamos de Bertero, la conductora expresó: "Querés irte un ratito para tomar aire", inmediatamente el periodista se levantó sin decir nada y se retiró del programa.