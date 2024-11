La picante opinión de Jorge Rial sobre el encuentro de la China Suárez y Franco Colapinto

Franco Colapinto y Eugenia China Suárez están en el foco de todos los portales luego del video que salió por todas las redes sociales. donde ellos salían de un conocido restaurante de Madrid tras una cena. Muchos la criticaron a la actriz por la diferencia de edad y Jorge Rial dejó su parecer respecto al tema del momento.

"Cómo le decís que no a la China", comenzó diciendo el conductor de Argenzuela sosteniendo que es una de las mujeres más lindas que tiene el ambiente artístico de nuestro país y que ha salido con galanes como Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña con quien tuvo hijos.

Jorge sostuvo que "21 años, Colapinto... Se debe haber criado cascándose con la China Suárez". El cronista le preguntó si la posibilidad de salir con Franco era real, si él no estuviera en la Fórmula 1 y allí Jorge Rial fue muy sincero y sostuvo que hubiese sido complicado.

"Si Colapinto no era Colapinto y era un corredor tranquilo, vos decís que se podía dar este romance", fue la pregunta del periodista y allí Rial confesó que "No, porque no hubiese llegado. No lo hubiesemos conocido nosotros tampoco", contestó de manera directa y sin titubear.

La contundente respuesta de Jorge Rial sobre el romance de la China Suárez y Franco Colapinto

Además destacó que la China puede abrir cualquier puerta porque es "bellísima y yo banco a esa pareja que durará 10 días". Lo cierto es que la actriz parece estar en su mejor momento personal y ella confesó que se encuentra muy feliz de estar conociendo a Franco.